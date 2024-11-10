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陸軍特指部中士公開性愛片、下體照　被檢舉糗了

▲桃園地方法院外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

▲桃園地方法院。（圖／記者呂佳賢攝）

記者張靖榕／綜合報導

桃園張姓男子在陸軍特種作戰指揮部服役期間，涉嫌將多部與不同女子的性愛影片及裸照公開上傳至個人X（原推特）帳號供人觀賞，之後遭到檢舉。桃園地方法院近日審結，依「以網際網路供人觀覽猥褻影像及照片罪」判處張男3個月有期徒刑，可易科罰金9萬元。張男被查獲後已被軍方勒令退伍。

判決書指出，張男原任陸軍特種作戰指揮部特五營營部連的中士小組長，時常更新個人社群平台帳號。他在去年2月28日、3月12日、3月19日、4月5日及4月22日，於X平台張貼自己與女子的性愛影片，並於4月1日及4日張貼了全身裸照、陰莖照等猥褻內容，提供不特定用戶觀覽。此行為被于姓民眾發現後，向憲兵隊檢舉，憲兵隨後展開調查並通知張男到案。

法院審理過程中，法官參考了被告張男在調查及法院程序中的自白、檢舉人于姓民眾的陳述、X平台上的影像截圖、陸軍特種作戰指揮部的案件查證報告及「民意檢舉」回報表等證據，最終依「以網際網路供人觀覽猥褻影像及照片罪」對其科刑。

法官認為，張男利用網際網路公開張貼猥褻影像供不特定人士觀覽，危害社會善良風俗，行為應予譴責。考量到張男犯後坦承不諱，且無其他刑事前科，素行尚可，最終量處3個月有期徒刑，得易科罰金。

至於張男張貼於X平台的猥褻影像、照片，法院原應依法沒收，但因張男供稱已刪除相關影像，且檢方無證據顯示其他影像仍存在，法院決定不予宣告沒收。此外，卷宗中附有案件相關的影像照片，這些均為調查犯罪所取得之證據，並非被告犯罪所得或使用之物，因此也不予宣告沒收。

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