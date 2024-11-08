桃園國一女遭改名「OO壞」惹風波　生父一原因火速回復原名

▲桃園市平鎮區某學校女學生遭生父、繼母改名為「壞」案引發社會矚目，今天傍晚出現喜劇收場，生父衝戶政事務所將女兒名字回復原名。（圖／翻攝自平鎮戶政事務所臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園平鎮區國一女學生遭生父改名「OO壞」案引發社會矚目，市議員黃敬平昨天在市議會質詢，並請市府幫忙協助，這起風波今（8）日傍晚傳來好消息，經市府民政局與平鎮戶政事務所努力協調下，女學生生父於下午5時親赴戶所完成撤銷改名登記，讓女學生恢復原名。據指出，女學生生父坦承改名動作確實有些衝動，也欠缺考慮，為了女兒還是願意撤銷改名。

市長張善政第一時間獲悉後，希望能藉由這次改名事件，讓大家看見市府保護兒少權益的決心，未來也將持續強化橫向聯繫機制，讓社會安全網更加完善，以確保每位桃園孩子基本權益不被侵害。

平鎮戶政事務所主任吳信杰透露，女學生父親透過市議員劉仁照服務處連繫，表達願意撤銷姓名登記申請，讓女學生恢復原名，並已於今天下午5時許抵達戶所完成撤銷相關手續。

桃園市民政局強調，此次事件透過相關局處、戶所、學校與警方合作，讓事件得以圓滿解決，及時完成恢復姓名相關程序，市府未來仍持續守護兒少合法權益，以維繫社會公平及正義。

市議員黃敬平表示，女孩已恢復原名，希望外界不要再責怪生父與繼母，讓事情得以回到初衷即讓女孩恢復本名，非常感謝這個過程中所有幫忙各單位關愛與努力，讓風波可以喜劇方式收場。