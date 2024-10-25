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2024台南市親子嘉年華將閃亮登場　歡迎一起來high fun全場

▲2024台南市親子嘉年華，26日即將在新營區南瀛綠都心公園登場，來自YOYO家族的19位哥哥姐姐及櫻桃小丸子等卡通明星帶來活力滿滿動感唱跳。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024台南市親子嘉年華，26日即將在新營區南瀛綠都心公園登場，來自YOYO家族的19位哥哥姐姐及櫻桃小丸子等卡通明星帶來活力滿滿動感唱跳。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台南市親子嘉年華，26日即將在新營區南瀛綠都心公園登場，來自YOYO家族的19位哥哥姐姐及櫻桃小丸子等多位超人氣卡通明星，將帶來活力滿滿動感唱跳，並將由黃偉哲市長帶領明星大遊行，還有闖關遊戲及市府各局處設立的多元特色攤位，歡迎家長帶著小朋友前來參與，精彩活動千萬不可錯過。

▲2024台南市親子嘉年華，26日即將在新營區南瀛綠都心公園登場，來自YOYO家族的19位哥哥姐姐及櫻桃小丸子等卡通明星帶來活力滿滿動感唱跳。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，台南市致力推動友善親子遊憩空間及各種優質親子活動，今年的親子嘉年華活動精彩絕倫，包含台南限定YOYO太鼓表演、YOYO版16蹲精彩舞蹈等，讓大小朋友與YOYO的哥哥姐姐一同唱跳舞動，此外，現場還有許多攤位提供民眾闖關拿獎品，邀請大小朋友把握時間，來南瀛綠都心公園參與嘉年華盛會。

▲2024台南市親子嘉年華，26日即將在新營區南瀛綠都心公園登場，來自YOYO家族的19位哥哥姐姐及櫻桃小丸子等卡通明星帶來活力滿滿動感唱跳。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局鄭新輝局長表示，親子嘉年華除了教育及娛樂意義，更能建立和諧的親子關係，除了舞台表演活動，還有15項以上的闖關活動，讓小朋友們欣賞明星表演之外，也能親子共學同遊。此外，現場設置有24個特色攤位，提供民眾走逛，還備有豐富獎品的有獎徵答及摸彩活動，讓親子渡過溫馨充實的一天。

▲2024台南市親子嘉年華，26日即將在新營區南瀛綠都心公園登場，來自YOYO家族的19位哥哥姐姐及櫻桃小丸子等卡通明星帶來活力滿滿動感唱跳。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局表示，活動時間為10月26日上午10時到下午4時，為維持活動安全請保持人行道暢通，南瀛綠都心公園人行道請勿停放機車；為便利民眾抵達會場及方便停車，相關停車/交通資訊圖及交通懶人卡已公布在﹝教育花路米﹞FB專頁(https://www.facebook.com/tnboe )。

▲2024台南市親子嘉年華，26日即將在新營區南瀛綠都心公園登場，來自YOYO家族的19位哥哥姐姐及櫻桃小丸子等卡通明星帶來活力滿滿動感唱跳。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府提醒，為預防腸病毒等疫病，會場各個出入口皆備有酒精、口罩等用品提供使用，呼籲市民注意手部清潔、保有咳嗽禮節。另，近日氣候多變，請家長記得攜帶防曬或遮雨用具，並隨時給孩子補充水分，快樂出門，平安回家。

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