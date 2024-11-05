花蓮振興券放大術！鎖定加碼優惠店家　消費滿額抽iPhone16

▲▼「振興券放大術」加碼優惠活動，單筆消費滿500元，就有機會抽中iPhone 16大禮。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

振興券加碼優惠活動火熱登場！為活絡花蓮經濟，加大振興力道，花蓮縣政府攜手在地業者推出「振興券放大術」加碼優惠活動。從11月1日起至114年2月28日止，民眾只要持振興券至加碼優惠店家單筆消費滿500元，登錄抽獎序號就有機會抽中優質店家好禮，以及最新上市iPhone 16大禮。

花蓮縣政府為刺激民眾消費動機，募集縣內數百間店家推出加碼優惠消費滿額抽獎活動，其範圍涵蓋餐飲、旅遊、文化創意及零售等多元消費領域，期望讓民眾擁有豐富購物選擇、享受優惠，還有機會免費獲得各式獎項好禮。

縣長徐榛蔚表示，振興券要聰明花，搭配店家的加碼優惠，再加上縣府的加碼抽獎，振興券消費超划算！歡迎鄉親朋友多多關注振興券官方網站，不要錯過最新活動消息。另外，店家也不用急著兌領，讓振興券二次流通，經濟效果加乘再放大，花蓮經濟可以靠大家撐起來。





《振興券放大術-好禮雙週抽，新年加碼再抽iPhone》活動資訊：

1. 活動時間：113年11月1日起至114年2月28日止

2. 活動辦法：持振興券至活動加碼優惠店家消費，單筆消費滿500元可獲得一張抽獎券(部分金額使用振興券支付即可，每筆消費限贈1張)，掃描抽獎券上QRcode登錄資料即可參加抽獎。

3. 活動獎品：

(1) 花蓮好禮獎：加碼優惠店家好禮(市價100元以上)1份，共計3,000位名額。

(2) 新年加碼獎：Apple iPhone 16 (128G) 1台。

縣府觀光處長余明勲指出，振興券放大術活動，將從113年11月15日開始抽出幸運兒，雙週抽獎一次，共抽出9次，每次送出300或400份花蓮店家優質好禮，並於114年農曆新年再加碼抽出iPhone 16大禮，越早完成登錄就有越多次的中獎機會喔，好康活動等你來參加！詳細加碼優惠店家及活動辦法，歡迎至花蓮振興券便民服務網查詢：https://www.3000-hualien.com/。