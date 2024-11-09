財劃法戰場多點開花　綠營「精準打擊」牽動2026前哨戰

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

財劃法戰場多點開花　綠營「精準打擊」鎖定2026前哨戰

▲國民黨立委陳玉珍宣布財委會散會，遭民進黨立委賴惠員等人追打。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委陳玉珍宣布財委會散會，引爆藍綠肢體衝突。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

本周《財劃法》3分鐘出委引爆藍綠肢體衝突，《財劃法》修法也牽動2026縣市長選舉，雖然行政院並未提出院版，但多位有志縣市長寶座的綠委如蘇巧慧積極表態、賴瑞隆緊咬潛在對手柯志恩立場反覆、林俊憲則質疑謝龍介未替台南爭取權益，被點名參選的蔡易餘也有提出版本，藍綠雙方也提出多項爭點，濃濃火藥味宛如2026前哨戰。

▼國民黨團版本財劃法試算。（圖／林俊憲國會辦公室提供）

▲▼國民黨團版本財劃法試算。（圖／林俊憲國會辦公室提供）

「新北比例分離島邏輯在哪？」　蘇巧慧挺修法前提與政院溝通

綠委蘇巧慧直接表態支持修法，她表示，自己支持財政收支劃分法應該要修法，而且新北應該要拿到最多，她擔任立委將近十年時間，爭取中央大力補助新北，不但讓新北財務由負轉正，中央補助更已超過新北自有財源。

蘇巧慧指出，她支持財劃法修法，但不支持國民黨沒有經過周全討論的財政亂劃法。藍營的版本將最需要建設的新北市和外島一起分一塊分配款項，台北市卻可以獨得百分之三的特留分，請問有先說服自己的縣市長和黨籍立委嗎？

蘇也批評，本週國民黨說好邀請各縣市人員來到立院一起討論、充分發言，結果大家把人都叫來了，資料也準備好了，國民黨卻偷襲一分鐘念完，三分鐘散會，留下一堆錯愕的公務人員，導致這個版本連國民黨的立委都不買單，這不是黑箱，什麼才是黑箱？

但國民黨團版本指出，考量各地方政府人口數落差大，新北市人口數最多，占全國人口數比例約為17%，而離島（金門、馬祖、澎湖）人口數少，僅占全國人口數比例約1%，爰增訂定額提撥直轄市人口數最高者獲配數之百分之二之款項，由直轄市人口數在300萬人以上者按其人口比例分擔，再平均分配離島3個縣市，以補充離島財源。

蘇巧慧質疑，此法案的立法公式，與違憲國會擴權法案一樣黑箱；連柯志恩都反對台北市獨有保留的3％，新北的比例還要無條件跟外島分，「這邏輯是什麼？」蘇續指，藍營大筆一揮，中央就直接少了幾千億經費；但藍營卻從未講過來源為何？是要拿掉育兒津貼嗎？長照補助？還是減少中央給地方的捷運、高速公路補助款？「這就是為什麼財劃法必須與行政院討論。」

台南人口兩倍預算卻比彰化少　林俊憲要謝龍介去彰化選

除分配方式外，分配比例也引起爭議，有志台南市長選戰的林俊憲日前就指出，不清楚國民黨版財劃法有多離譜的話，做一個對比，台南比彰化多了60萬人、面積是2倍、還是直轄市，結果最後獲得的款項比彰化還少，這是什麼鬼？他批評，這種離譜分配法，已不是加速南北失衡的問題，而是赤裸裸幫自己執政的縣市搶錢。

林俊憲大酸潛在競選對手謝龍介，林表示，謝龍介既然大力贊成這種惡法，那就跟台南市民解釋，「國民黨讓台南獲得的分配款比彰化還少，謝龍介也支持？那去彰化選立委好了，反正在台南也選不上。」

高雄市長前哨戰　賴瑞隆緊咬柯志恩「金孫條款」羅生門

而高雄也是財劃法分配戰場之一，高雄市長陳其邁6日也獲邀北上參與財政委員會討論，但因為三分鐘就出委，列席官員都被晾在一旁，也讓陳其邁不滿表示「邀請我來不讓我講話，莊孝維？」尤其國民黨團版本「金孫條款」3%首都稅爭議最大，連藍營自家立委、有望參選高雄市長的柯志恩都跳出來表達反對立場，「協商中提出更精進版本，3%首都稅，請市長不用太擔心，會再討論。」

而有志於參選高雄市長的立委賴瑞隆也有提出財劃法修法版本，要求增加產業空污合理比例，但被國民黨高雄市黨部指控阻擋財劃法修法。8日立法院議場中，平時性情溫和的賴瑞隆卻為此動怒，跟柯志恩當面互嗆。賴瑞隆當面質疑，柯志恩作為高雄市黨部主委應該為抹黑言論道歉。柯志恩則反擊稱，這又不是她寫的，自己也是看圖卡才知道。

賴瑞隆表示，財劃法分配何等大的事情結果三分鐘出委，說是什麼版本都不知道，只有還有隱藏版本、最終版本，這樣人民如何接受？柯志恩擔任智庫執行長主持財劃法修法版本包含3％首都稅，卻到現在還在否認，高雄人民可以看清楚柯志恩說一套做一套。

賴瑞隆強調，自己的版本是為高雄爭取權益、希望空汙部分納入整體考量，柯志恩版本則獨厚台北市，這些不合理的部分應該充分討論跟審查，如果柯志恩也反對就應該在委員會就刪掉，怎麼會送去協商？還有誰會相信柯志恩的話？柯的信用已經破產，柯志恩主導的財劃法充滿問題，卻說謊欺騙人民還裝傻。

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