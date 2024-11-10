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台南竹溪禪寺重建落成再現風華　黃偉哲盼信徒都獲得心靈歸屬

▲全台首座佛寺台南竹溪禪寺，10日舉行重建落成大典，台南市長黃偉哲受邀擔任啟鑰貴賓，與全台百座佛寺、千名僧人及上千名護法善信一同慶賀古寺重建圓滿落成。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲全台首座佛寺台南竹溪禪寺，10日舉行重建落成大典，台南市長黃偉哲受邀擔任啟鑰貴賓，與全台百座佛寺、千名僧人及上千名護法善信一同慶賀古寺重建圓滿落成。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

創寺已360年歷史的全台首座佛寺台南竹溪禪寺，10日舉行重建落成大典，台南市長黃偉哲受邀擔任啟鑰貴賓，與全台超過百座佛寺、千名僧人及上千名護法善信一同慶賀古寺重建圓滿落成，立法委員陳亭妃、林俊憲，以及台南市議會議長邱莉莉、市議員林美燕、周麗津皆到場共襄盛舉。

黃偉哲感謝每位信徒為竹溪禪寺重建所付出的心力，黃偉哲表示，竹溪禪寺是台南也是全台灣最重要的宗教聖地之一，重建完成的竹溪禪寺莊嚴肅穆，來到這裡能深刻感受佛陀的慈悲教誨，期待竹溪禪寺未來持續守護所有信徒，弘揚佛法，讓更多民眾在此得到心靈歸屬。

▲全台首座佛寺台南竹溪禪寺，10日舉行重建落成大典，台南市長黃偉哲受邀擔任啟鑰貴賓，與全台百座佛寺、千名僧人及上千名護法善信一同慶賀古寺重建圓滿落成。（圖／記者林東良翻攝，下同）

竹溪禪寺為台南四大古剎，位於南區體育公園內，自明朝永曆十八年創建以來，經歷代祖師多次的重建。住持資定法師說明，重建前的宮廷式主體建築由然妙祖師於1976年修建完成，因緊鄰竹溪，地勢低窪，長年受淹水之苦，仍不敷所需，為一勞永逸並符合時代需求，竹溪禪寺自2005年起進行重建工程，歷經20年期程，由松暉營造承作完成大雄寶殿、天王殿、文物館，加上先前完成的華嚴功德堂、彌勒佛涼亭及竹溪書院等建構整體建築群，期盼讓竹溪禪寺成為在市區中的清淨修行道場、弘揚正信佛教淨土。

▲全台首座佛寺台南竹溪禪寺，10日舉行重建落成大典，台南市長黃偉哲受邀擔任啟鑰貴賓，與全台百座佛寺、千名僧人及上千名護法善信一同慶賀古寺重建圓滿落成。（圖／記者林東良翻攝，下同）

竹溪禪寺表示，此次重建的建築主體雖然是重新設計建造，但是歷代祖師所留下的東西並未被捨棄，而是重新整理應用，例如佛龕和木桌是由舊建築的檜木門板與床板再置而成；此外，重建過程中，3百多年歷史所留下來的文物也受到系統性的整理與保護，除了號稱台南三大名匾之一的「了然世界」匾以外，還有明朝觀音座像與名家鑄銅觀音立像等四千餘件文物，也將安置於四層樓高的「竹溪禪寺文物館」，於建檔完成後，開放一般民眾免費參觀。

▲全台首座佛寺台南竹溪禪寺，10日舉行重建落成大典，台南市長黃偉哲受邀擔任啟鑰貴賓，與全台百座佛寺、千名僧人及上千名護法善信一同慶賀古寺重建圓滿落成。（圖／記者林東良翻攝，下同）

10日典禮，由市長黃偉哲與各界賢達共同拉開竹溪禪寺主體建築啟用彩球，接著正覺寺覺華長老尼等66位全台各佛寺住持、長老尼則受邀擔任重建完成的大雄寶殿剪綵貴賓，典禮最後在元亨寺淨明長老與佛光山住持心保大和尚等24位佛教長老法師於大殿舉行釋迦摩尼佛聖像開光儀式後圓滿結束。

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