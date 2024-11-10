台南山上花園水道博物館光電車棚再奪殊榮　獲經濟部優光鐸獎肯定

▲台南山上花園水道博物館光電車棚獲得評審青睞，獲經濟部能源署公布「優良太陽光電系統光鐸獎」，實屬難得。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

經濟部能源署公布「優良太陽光電系統光鐸獎」，台南山上花園水道博物館光電車棚獲得評審青睞，獲選競爭最激烈的「優良一地多用獎」，這是繼2023年獲得城市工程品質金質獎後，再次得到肯定，實屬難得。

「優良太陽光電系統光鐸獎」是能源署舉辦的活動，評選優質的太陽光電發電系統及金融服務業，藉此優化國內太陽光電設置環境，強化產業國際市場競爭力，今年已經舉行11屆，由於競爭激烈，是國內太陽能產業追求的最高榮譽優良金融服務獎。

評比分優良金融服務獎、優良屋頂型系統獎、優良地面型系統獎及優良一地多用獎四項，山上花園水道博物館光電車棚參加優良一地多用獎競賽，經過嚴格審查，獲得殊榮。

市長黃偉哲表示，建設超過百年的水道博物館，當年雖是用來潔淨民生用水設施，但設計上也別具匠心，以巧妙採光、結構挑高與善用建材特性，克服能源稀少、環境悶熱等問題，可說是現代環保意識先驅，館方近年積極推廣，已成為融合文化及環境教育場域。

文化局長謝仕淵指出，太陽能發電設施，不僅解決遊客車輛受烈日曝曬之苦、為市庫增加停車費收入，每年年發電量約一０七萬度，呼應環境教育及永續發展理念，可說是多贏的政策，感謝茂鴻電力用心規劃，以及獲獎肯定。