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2024國際觀鳥馬拉松振翅開賽　日本出水市跨海共襄盛舉！

▲雲嘉南濱海國家風景區管理處，主辦的「2024台灣國際觀鳥馬拉松」大賽9日上午於台南北門遊客中心熱鬧開賽。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲雲嘉南濱海國家風景區管理處，主辦的「2024台灣國際觀鳥馬拉松」大賽9日上午於台南北門遊客中心熱鬧開賽。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由交通部觀光署指導，雲嘉南濱海國家風景區管理處，主辦的「2024台灣國際觀鳥馬拉松」大賽9日上午於台南北門遊客中心熱鬧開賽。

▲雲嘉南濱海國家風景區管理處，主辦的「2024台灣國際觀鳥馬拉松」大賽9日上午於台南北門遊客中心熱鬧開賽。（圖／記者林東良翻攝，下同）

比賽由觀光署方正光主任秘書、行政院雲嘉南服務聯合中心劉米山執行長、雲嘉南管理處許宗民處長、立委林俊憲、陳亭妃、謝龍介、林國成等代表，台南市議員蔡秋蘭、謝舒凡、蔡蘇秋金、陳昆和等服務處代表、台灣野鳥保育協會陳炳煌副理事長、黃蜀婷理事、農業部生物多樣性研究所黑面琵鷺生態展示館洪夢祺主任…等多人帶領鳴笛，順利開跑，鳥友們將在雲嘉南濱海15個賞鳥熱點及山區展開24小時尋鳥踨跡。

▲雲嘉南濱海國家風景區管理處，主辦的「2024台灣國際觀鳥馬拉松」大賽9日上午於台南北門遊客中心熱鬧開賽。（圖／記者林東良翻攝，下同）

觀光署方正光主任秘書表示，台灣擁有兩百多座3千公尺以上的高山，再加上1千多公里的海岸線，形成豐富多樣的生態系，也造就台灣留鳥的多樣性，「國際觀鳥馬拉松」活動，今年活動邁入第12年，歡迎來自日本、比利時、馬來西亞、港澳、印尼等5國及國內隊伍，共計28隊以及專業鳥導約110位賞鳥愛好人士共襄盛舉，享受雲嘉南濱海的自然和生態旅遊。

▲雲嘉南濱海國家風景區管理處，主辦的「2024台灣國際觀鳥馬拉松」大賽9日上午於台南北門遊客中心熱鬧開賽。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2025年將於台中舉辦「世界賞鳥博覽會」，向世界各國介紹台灣豐富的賞鳥環境，吸引更多外賓來台從事生態旅遊，深入探索各地的風土人情，感受台灣土地的豐富歷史與文化，享受在地美食。會場上由各位長官貴賓帶領大家一同宣示「賞鳥五不政策」-不驚嚇、不引誘、不追逐、不破壞及不捕捉及共同呼籲永續旅遊行動宗旨：使用環保餐具、自備水壺、多搭乘大眾運輸工具，賞鳥同時也落實綠色旅遊，一起守護自然生態，為地球盡一份心力。

▲雲嘉南濱海國家風景區管理處，主辦的「2024台灣國際觀鳥馬拉松」大賽9日上午於台南北門遊客中心熱鬧開賽。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台灣國際觀鳥馬拉松在雲嘉南管理處的努力下，逐漸成為全國鳥友心中最具指標的觀鳥競賽活動，自第10屆開始，即重視擴展觀鳥年齡層的普及化，今年報名親子組及慢飛組（新手組）選手數量超過一半，顯示觀鳥活動漸趨往休閒觀光模式發展，而與雲嘉南管理處擁有相似環境資源，同為鳥類天堂的日本鹿兒島縣出水市這次亦有2組隊伍報名前來賞鳥交流，雙方也預計於2025年2月簽署生態觀光旅遊相關合作備忘錄，為台日生態旅遊進一步合作交流；另外本次競賽也邀請鳥界重量級人士『鳥神姚正得』擔當評委，拓展專業視野為活動注入新標竿。

▲雲嘉南濱海國家風景區管理處，主辦的「2024台灣國際觀鳥馬拉松」大賽9日上午於台南北門遊客中心熱鬧開賽。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為了行銷台南市鳥凌波仙子「水雉」以及國際明星「黑面琵鷺」，鳥友於活動中只要觀察到水雉及黑面琵鷺，即可兌換雲嘉南限定黑面琵鷺金幣及西拉雅水雉紀念徽章。雲嘉南管理處至明年3月候鳥季節，每月推出2場定點定時導覽解說活動，分別於雲嘉南濱海地區熱門賞鳥點有專業導覽老師帶大家賞鳥，活動過程全程免費並有特約商家可以供報名之民眾不但可以觀賞鳥類的美麗、也有得吃有得玩，更多活動資訊，請上「雲嘉南，好好玩！！！」臉書粉絲專頁查詢。

▲雲嘉南濱海國家風景區管理處，主辦的「2024台灣國際觀鳥馬拉松」大賽9日上午於台南北門遊客中心熱鬧開賽。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲雲嘉南濱海國家風景區管理處，主辦的「2024台灣國際觀鳥馬拉松」大賽9日上午於台南北門遊客中心熱鬧開賽。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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