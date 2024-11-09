日本「最高齡」皇室成員病情惡化！　孫女中斷訪英緊急返國

▲三笠宮崇仁親王妃百合子今年6月迎來101歲生日。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

日本「最高齡皇室成員」崇仁親王妃百合子今年6月才剛過完101歲大壽，不過從今年3月起她便因腦梗塞、吸入性肺炎等症狀，一度住進加護病房，豈料最近卻又傳出心臟、腎臟功能衰退，病情急速惡化。為此，她的孫女彬子女王緊急從英國返國，目前已經抵達東京。

根據日媒《富士新聞網》、《讀賣新聞》，日本皇室三笠宮家彬子女王從7日出訪英國，原定15日返回日本，不過在聽聞祖母百合子病情急速惡化的消息後，變緊急從英國倫敦搭乘直飛班機，稍早於今（9）日上午7時30分（台灣時間上午6時30分）抵達東京羽田機場。

彬子上午7時30分現身羽田機場，儘速與相關人士會面後，腳步飛快趕往航廈出口，並於上午8時乘車抵達百合子所在的聖路加國際醫院（東京都中央區），當時她在車上戴著口罩、低頭不語。

▲彬子女王9日上午抵達東京羽田機場。（圖／達志影像／美聯社）

百合子是日本明治時期以來，最高齡的皇室成員。日本宮內廳表示，百合子今年3月因腦梗塞、吸入性肺炎住進聖路加國際醫院，8月送進加護病房，9月才轉移至一般病房，豈料最近因高齡而導致身體機能下降，本月7日進行檢查後，發現心臟、腎臟功能衰退，無法進食與喝水。

據悉，彬子女王在日本頗受民眾歡迎，曾在美術領域留下多本著作，同時就其先前在英國牛津大學留學的經驗，寫下《紅藍色長袍－牛津留學記》，登上日本當地暢銷著作榜，原定7日出訪英國、出席日本美術研究機構召開的國際會議，並於之後出訪法國。