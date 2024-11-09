川普矢言大規模驅逐恐掀移民潮　加拿大「高度戒備」

▲方慧蘭稱加拿大已為入境移民數可能增加做好準備，試圖安撫民心。（圖／路透社）

文／中央社渥太華8日綜合外電報導

加拿大有關當局今天表示，他們處於「高度戒備」狀態，密切關注美國邊界發展，為可能有移民從美國湧入做好準備。

美國總統當選人川普矢言將展開美國史上規模最大的驅逐行動，指控移民「污染我們國家的血液」。他在2017年到2021年第一個總統任期期間，有數以萬計的移民北漂湧入加拿大，其中包括失去美國保護的海地人。

加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police）發言人波爾瑞爾（Charles Poirier）警長告訴法新社：「我們處於高度戒備狀態。」

他說：「我們都在密切關注邊界，看看會有什麼發展…因為我們知道川普對移民的立場，可能會導致非法且非正規移民湧入加拿大。」

在渥太華，加拿大副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）今天與一群部長見面，這些部長負責處理加拿大與即將上任的川普政府間可能出現的棘手問題。

方慧蘭稱加拿大已為入境移民數可能增加做好準備，試圖安撫民心。她在會後記者會上說：「我們有個計畫。加拿大人必須知道…我們的邊界安全無虞，由我們控制。」方慧蘭沒有提供相關計畫的細節。

加拿大正在削減國內接納移民的目標，同時也在關注可能湧入的移民潮。總理杜魯道（Justin Trudeau）的政府表示，在國家加強關鍵基礎設施與社會服務的同時，希望讓人口成長速度減緩下來。（譯者：張曉雯/核稿：劉淑琴）