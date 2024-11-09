川普回鍋白宮　美媒列「報復清單」：拜登排第一

▲美國當選總統川普（右）與夫人梅蘭妮亞（左）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國當選總統川普過去多次透過公開談話、社群媒體貼文放話，宣稱要對政治對手、批評人士等展開報復，手段包括起訴、監禁、驅逐出境甚至是處決。Politico新聞網站6日列出一份長長的清單，其中擺在第一位的對象，就是現任總統拜登。

看在川普支持者眼中，川普這些威脅性言論都只是競選語言，因為在先前總統任內，他很少把這些話付諸行動。但如今包括川普最親近的顧問等人都發出警告，川普在新任期更有可能落實這些言論，因為他已經沒有競選連任的壓力，加上總統卸任後享有廣泛刑事豁免權，底氣大增。

Politico指出，川普競選是基於報復，隨著成功當選總統，他完全有能力做到懲罰承諾。以下為川普可能展開報復的名單：

總統拜登

川普經常提到拜登腐敗，曾轉發訊息稱拜登應該因叛國罪被捕。在去年一場演講上，川普表示，「我將任命一名真正的特別檢察官，追捕美國史上最貪腐的總統拜登，以及整個拜登犯罪家族」。

副總統賀錦麗

川普認為賀錦麗在移民管控方面嚴重失敗，以至於有人喪命。在9月賓州造勢場上，川普稱，賀錦麗應該要被彈劾起訴，因為她允許無證移民入侵美國

前總統歐巴馬

川普2020年曾批評歐巴馬叛國，曾於今年8月發文呼籲為歐巴馬設立「公共軍事法庭」。

前國務卿希拉蕊

川普2016造勢大會曾提及希拉蕊電郵門事件，多次主張希拉蕊應該要入獄，高喊「把她關起來」。

前眾院議長裴洛西

川普認為，裴洛西應該因其丈夫出售Visa股票面臨刑事指控，未能在2021年1月6日國會暴動事件期間確保國會安全遭起訴，要為她2020年在眾議院講台上撕毀川普國情咨文資料一事入獄。

其他人包括紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James，負責川普金融詐欺案）、曼哈頓法官恩格隆（Arthur Engoron）、前聯邦眾議員麗茲錢尼（Liz Cheney，倒戈賀錦麗）、特別檢察官史密斯（Jack Smith，調查美國2021年國會暴動案）等。

▼裴洛西2020年撕毀川普國情咨文資料。（圖／達志影像／美聯社）