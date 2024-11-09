賭盤預測「2028美國總統」他勝率最高！　贏過蜜雪兒

▲美國當選總統川普與副手范斯。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統大選投票才剛落幕，多個預測平台賭盤已經開始預測2028年會是誰當選新一任美國總統，川普副手范斯（J.D. Vance）勝率最高，被視為是贏得2028年總統大位的熱門人選，其次才是前第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）。

Newsweek、福斯等報導，報導，賭盤早已把焦點轉至2028年總統大選，許多平台青睞川普副手范斯，Bookies.com賭盤預測范思當選可能性為40%，SportsBettingDime則認為范斯有25%機會當選。除了范斯，預測名單也包括加州州長紐森（Gavin Newsom）、佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）與前第一夫人蜜雪兒。

SportsBettingDime的希爾（William Hill）指出，到2028年大選的時候，范斯將年滿44歲，若真的當選，將成為美國史上第三年輕的總統，僅次於前總統總統羅斯福（Theodore Roosevelt，就職時42歲）以及前總統甘迺迪（John F Kennedy，就職時43歲）。

依據這兩間平台預測，賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）、肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）可能角逐總統競選，前眾議員加巴德（Tulsi Gabbard）、前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）、保守派評論家卡爾森（Tucker Carlson）也可能是候選人。

在2024年總統大選預測上，多間賭盤都認為是川普當選，預測市場平台Polymarket勝率飆至62%，平台Kalshi的川普勝率則是58.6%，隨著選舉開票陸續結果出爐，川普至今橫掃301張選舉人票篤定當選。