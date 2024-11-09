老美口味真重！美警破獲21名「華裔賣淫女」　大媽級長相嚇壞網友

▲美國佛州警方展開掃黃，破獲21名亞裔女子從事非法賣淫。（圖／波爾克郡治安官辦公室）

記者羅翊宬／綜合報導

移民非法入境等問題成為此次美國總統大選的討論焦點，也成為民主黨候選人賀錦麗敗選的原因之一。在此之際，美國佛州當地警方展開掃黃行動，揪出12間按摩店「專門做黑的」，因此逮捕21名華人賣淫女子，其中還有女子擁有中國籍，賣淫女子的相片被警方公布後，引來中國網友議論，「口味真重！」

根據美媒《FOX13》，美國佛羅里達州波克爾郡（Polk County）警方展開「皮膚柔軟」臥底掃黃行動，由便衣警探假扮成客人前往當地22間按摩店，從聲稱擁有合法執照的按摩師傅購買並接受合法的按摩服務，其中有12間按摩店被發現違法賣淫。

警方總共逮捕21名婦女，包括20名按摩師，其中有女按摩師因為臥底警探堅決拒絕性交易，而出手毆打員警，另一名女子則是因干擾警方執法而被捕。警方表示，所有被捕的女性都是亞洲人，其中3人是美國公民，其他人則是持有工作簽證。

波克爾郡警長賈德（Grady Judd）表示，「我認為聯邦政府在給她們發放工作證時，並沒有考慮到竟然有這種工作。如果她們不是美國公民，我希望她們能夠回到自己的祖國。」

賈德補充，在所有被逮捕的女子當中，最年輕的是31歲、最老的則是64歲，「她們是巡迴來到這裡，看起來不會待太久時間。其中一名37歲女性被逮捕前，向臥底警探收取60美元（約新台幣1935元）的按摩費用，並試圖發生性行為，她擋在門口，所以警探無法離開。」

中國網友對於這些被逮賣淫女子們的「芳容」感到不可思議，「相比0元購，你希望她們從事賣淫還是0元購」、「竟然全是大媽」、「到底什麼人口味這麼重」、「醜得石破天驚」、「美國人的錢太好賺了」、「嫖客和賣淫女是相互折磨吧」、「怎麼都是拐瓜劣棗，是不是抓錯了」、「四五十歲了還有這種市場」。