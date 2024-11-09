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伊朗遭控選前策劃「暗殺川普」　他找獄友來幫忙

▲▼美國前總統川普13日出席賓州造勢活動遇襲。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普7月出席賓州造勢活動遇襲。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

共和黨候選人川普在2024美國總統大選中擊敗民主黨候選人賀錦麗，預計明年1月將重返白宮，不過他在參選時卻2度遭遇暗殺。在此之際，美國司法部卻指控，伊朗軍方高層曾經指示一名51歲的阿富汗男子，要求他在選前制定「暗殺川普」的計畫，如今卻仍逍遙法外。

根據CNN，美國司法部於當地時間8日透過法庭文件指出，51歲的男子沙克里（Farhad Shakeri）曾經被伊朗官員於今年9月要求集中精力監視、並於最終階段暗殺川普。檢察官表示，沙克里曾經參與執法部門的對話錄音，透露其最初是受到伊朗伊斯蘭革命衛隊的委託，在美國境內針對美國、以色列公民實施暗殺計畫。

然而法庭文件顯示，伊朗伊斯蘭革命衛隊官員曾經於10月7日下達指令，要求沙克里指能夠關注共和黨候選人川普，並要求其在7天以內制定暗殺川普的計畫。不過，當時沙克里卻打算不依照要求執行計畫，最後迫使伊朗放棄計畫，並表示在美國大選後再執行暗殺計畫會更容易。

沙克里是一名居住在伊朗首都德黑蘭的阿富汗人，童年時移居美國，2008年因為搶劫罪而服刑，此後被驅逐出境。美國司法部補充，里維拉（Carlisle Rivera）、羅德霍爾特（Jonathan Loadholt）等2名美籍公民也於8日被起訴，他們在紐約被逮捕，涉嫌協助伊朗政府監控令一名伊朗裔美國公民，7日首次出庭後拘留候審。

沙克里曾向美國聯邦調查局（FBI）表示，他過去在伊朗石油與燃料行業工作時，結識了伊朗伊斯蘭革命衛隊的一名高級要員，當該名高級要員得知沙克里曾住在紐約時，便要求其「調查」在美國的個人，雙方在不同的餐廳會晤十幾次。

法庭文件顯示，沙克里會付錢給在紐約監獄所遇到的2名「犯罪同夥」，要求監視伊朗官員試圖暗殺的受害者。伊朗裔美國女記者、政治活動人士阿琳娜嘉德（Masih Alinejad）證實，她正是上述人士所制定的襲擊目標之一。

另外，檢察官還透露，伊朗伊斯蘭革命衛隊還要求沙克里協助策畫針對在斯里蘭卡的以色列遊客大規模槍擊事件，促使美國與斯里蘭卡當局警告遊客，必須注意襲擊威脅。沙克里也表示，他的任務是監視、暗殺2名住在紐約的猶太商人。

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