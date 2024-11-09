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北捷逃難爆推擠　乘客「嚇到尖叫」遭外國男怒斥：不要緊張啦！

記者閔文昱／台北報導 

北捷8日深夜10時許驚傳持刀攻擊，42歲王姓女子在北捷車廂內持美工刀攻擊旅客，造成一名男學生臉部受傷，當場血濺滿地，隨後她也遭警方壓制逮捕。有民眾拍下現場畫面，只見事發當下不少民眾急著下車，不僅爆發推擠，更有人嚇得放聲尖叫，場面相當混亂。

有民眾在社群平台Threads上傳影片，事發當下所有乘客都聚集到車門前，還能聽到有女性乘客驚恐詢問「怎麼了？」、「發生什麼事？」待車門開起後，隨即有人大喊「先下車！」所有人此時也蜂擁往車外衝，混亂中疑似有女乘客因被推擠太過緊張，放聲尖叫，結果被一名略帶口音的男子大聲喝斥「不要緊張啦！」

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對此，現場網友也透露，當下不知道發生什麼事，捷運行駛到一半時大家就開始暴衝，「耳機掉的掉東西掉的掉…」另外也有人指出，她搭捷運時見大家往最後一台車廂衝就跟著衝，「好可怕喔天，當下緊張死了」。

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據了解，涉嫌傷人的42歲王姓女子，8日晚間搭捷運板南線到板橋新埔站時，疑似出現幻聽，並感覺遭到他人跟蹤，準備下車時，拿出預藏的美工刀，朝身邊乘客揮舞，導致站在一旁的17歲男學生，臉部一處約3公分的劃傷；警消獲報，在站內將王女上銬壓制在地，並將受傷的男學生送醫。

警方目前已將王女帶回派出所，王女供稱，當時她搭車準備回家，途中感覺被跟蹤，才會持刀揮舞防衛。而受傷的男學生，由家屬陪同送醫，目前已無大礙，而警方將朝傷害罪偵辦。

▼北捷爆發砍人，現場傳出尖叫聲。（圖／網友授權）

▲北捷砍人，乘客逃命畫面。（圖／網友授權）

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