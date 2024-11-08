川普會要台灣軍費加到GDP10%　江啟臣：國防預算不是用喊價的

▲立法院副院長江啟臣出席「美國總統大選後的地緣政治經濟與兩岸關係」論壇 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

共和黨總統候選人川普確定重返白宮，就川普選前曾兩度指責台灣偷走美國半導體事業，甚至直接開口要保護費，甚至要求台灣應該增加國防經費到GDP的10％。立法院副院長江啟臣表示，「國防預算不是用喊價的」，呼籲政府應與美方好好溝通。

江啟臣提到，國防預算提高到10%，對台灣來說、懂預算的都知道，難度非常非常高，如果以現在的GDP來算，10％是2兆6000億左右，現在是6000多億。國防預算增加，一定是有他的必要性，包括物價上漲、武器採購、人員成本增加，這些合理的成本增加，國人都可以接受，但是要倍數得成長，大家就會關心目的是什麼？

「國防預算不是用喊價的」，江啟臣說，國防不是只有價格的問題，國人對於國家安全、危機意識的看法，對於風險戰爭的準備，這個不是只有軍隊而已，還需要整個心理狀態、社會準備狀態等，所以很難用預算來衡量。

江啟臣指出，除非國防預算是把所有的社會資源都含進來算，包含投資教育、糧食安全、能源安全等，如果放大到這些，那可能有10%，但如果純粹買武器要達到10%，真的太難，未來這部分需要跟美方要好好溝通，畢竟在安全上，我國跟美方還是有某種程度上的互賴合作關係，武器採購上面還是非常依賴美國，所以這部分政府還是要做好溝通的準備。

