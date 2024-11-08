台灣明年初擬付「川普保護費」？立委指擴大軍購：是雙贏的結果

▲台灣對美軍購的海馬斯多管火箭系統（HIMARS）。（圖／達志／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

共和黨候選人川普（Donald Trump）再次獲選下一屆美國總統，而他先前曾表示，台灣應該支付美國保護費，引發外界擔憂。美台商業協會會長韓儒伯向《路透社》表示，台灣可能透過提前進行大筆軍購，向川普表達台灣「無意搭便車」，且願意花錢自我防衛的決心。對此，民眾黨立委林憶君認為，台灣應保持開放態度，因為這將有助於推動台灣國防產業。

根據《路透社》報導，美台商業協會會長韓儒伯表示，台灣將提出大規模軍購計畫，並與川普政府進行交涉，此計畫可能在明年第一季開始實行。韓儒伯認為，這可以被視為一種向川普政府表達台灣願意自我防衛的方式。

對此，林憶君的分析，明年度台灣國防總預算6470億元，其中691億元來自「陸海空戰力提升特別預算」和「新式戰機採購特別預算」兩筆特別預算，這兩筆預算在2025年完成付款後，如果沒有新的計畫，國防預算將會出現斷崖式下跌。她提醒，除了向美國採購先進裝備外，也必須考慮美國國防產能不足的問題。

林憶君指出，在與美方討論提高台灣國防支出的時候，應該以此為籌碼，提出「台美共同生產」、「維修在地化」，以及強化台灣「國防自主」3個要求，這3個路線都可以達到緩解美國產能不足、促進台灣國防產業發展與升級、降低成本，以及加強台美國防產業融合的效果，對台美雙方的產業和安全都有幫助，是雙贏的結果。

立法院副院長江啟臣則認為，台灣展現自我防衛能力，不只有軍事或武器採購，而是展現自我防衛的意願、能力和意志，包括人員訓練、準備社會的準備、動員演練等等。他強調，未來川普的對台國防政策跟要求，也跟整個國安團隊有關，國安顧問是誰都很重要，川普可能只是對台灣的期待，也可能是未來談判的喊價。