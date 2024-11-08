　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】家庭事業兩頭燒！李佩甄用這「三種方法」面對忙碌生活：想睡就睡，好好充電！

▲▼李佩甄,善存,舒眠,益生菌,饒舌。（圖／業者提供）

▲李佩甄（左）成為三明治族，彷彿有六個小孩要顧，分身乏術的他需要讓自己可以好好入睡。

圖、文／善存提供

現在許多媽媽們除了家中小孩、長輩需要上心照顧以外，自身繁忙的工作也讓自己生活過於忙碌、無法好好休息。而知名女藝人李佩甄也同樣飽受相同的困擾，除了自己的演藝事業以外，回到家還有小孩、老小孩需要照顧，讓他無時無刻心上都懸著一顆大石頭！李佩甄也想要有倒頭就睡的感覺，用快嘴及歌詞希望可以幫助他的粉絲們可以跟自己一樣身心放鬆，隔天早上可以精神好！

在《善存舒眠益生菌晚安曲》爆紅全網後，因為理解想睡就睡的心聲，李佩甄也一起加入晚安曲翻唱行列，於社群中勇闖新領域，嘗試轉型成饒舌歌手發出晚安曲－李佩甄饒舌版本。還特別分享好解方給大家，用「泡澡」、「冥想」、「舒眠益生菌」三種方式讓自己想睡就睡，睡醒精神好，充飽電後用絕佳狀態面對下一天，即便有許多事情在煩惱，沒什麼事情事睡一覺起來不能解決的！

而李佩甄本次挑戰用快嘴饒出五大晚安因子，因為從小都被訓練要清楚咬字，一字一句都要口齒清晰，讓饒完複方益生菌功效後的他稱：「有些事情體驗就夠了，下次如果有抒情版晚安歌她再熱情報名！」李佩甄也提到，無法想睡就睡有很多原因，無論是生活過於忙碌、家庭事業兩頭燒。在善存舒眠益生菌晚安曲中所提到的食品級植萃番紅花^^、芝麻素^、GABA^、色胺酸及益生菌等五大晚安因子^，藉由補充複方因子，才能讓你能夠好好入眠。天天吃，也安心。

^植萃番紅花萃取物 、芝麻萃取物(含芝麻素)、麩胺酸發酵物(含GABA) 、色胺酸、益生菌。
^^選用法國專利番紅花萃取物。
PM-TW-CNT-24-00152
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
王定宇酸「我想要你」截圖造假　葛斯齊糾關公廟發毒誓：全家死光
黃聖依再度公開喊離婚！　忍不住哭了
快訊／洗錢大亨郭哲敏5000萬交保　戴電子腳環
Netflix突宣布漲價！　鄉民崩潰
快訊／台東某高職辣椒水攻擊　4學生急送醫
鄉長貪汙收押禁見
快訊／八曜和茶排爆！店家急宣布停止排隊

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】家庭事業兩頭燒！李佩甄用這「三種方法」面對忙碌生活：想睡就睡，好好充電！

【廣編】momo雙11保健品優惠價、贈品大放送　善存、挺立、克補最高回饋38%

雙11必看省錢攻略！Hami Pay最高10%回饋Hami Point折抵無上限

台版辛辣麵！來一客睽違25年推新口味「辛辣香菇」1周狂賣4萬杯

全智賢最愛「BHC炸雞」台灣首店11／11開幕！連2天炸雞買1送1

【廣編】麗寶OUTLET八周年慶抽泰國雙人遊、iPhone 16、按摩椅

霜淇淋、咖啡買1送1！超商周末優惠來了　雙11超殺「買11送11」

全台只剩1家！34年「必勝客歡樂吧敦化餐廳」宣布熄燈

立冬麻油雞超商就能吃！7-11新推溫補湯品、聯名人氣「石二鍋」

麻古茶坊、迷客夏都有！「8大手搖飲買1送1」外送限定喝

HowHow穿上NB Fresh Foam X 1080v14，迎戰紐約馬拉松！

搞笑演繹媽媽生1胎與3胎差別　溫柔提醒→破口大罵超真實！

張書豪曝歐陽妮妮第一眼「很有城府」　求生欲上線急解釋...希望孩子像她！

飛機引擎突噴火乘客怕爆　驚慌自己開門「跳機逃生」

賀錦麗發表演說承認敗選　承諾助川普和平轉移政權

楊貴媚再搭喜翔演夫妻：隔壁鄰居XD　他「誤碰屁股」還拍到骨裂

胡瓜砸千萬辦演唱會「突嗆黃安討厭」　康康：不要幫我們得罪人！

老師上課遲到誠摯道歉！　學生笑「責任政治」請下台

坦言接拳賽「想一戰成名」　蹦闆笑：統神唯一優勢沒了

《換乘2》海恩「適合當老婆」：常被這樣說　趙小僑請她吃豬肝「好吃到鼓掌」

【廣編】家庭事業兩頭燒！李佩甄用這「三種方法」面對忙碌生活：想睡就睡，好好充電！

【廣編】momo雙11保健品優惠價、贈品大放送　善存、挺立、克補最高回饋38%

雙11必看省錢攻略！Hami Pay最高10%回饋Hami Point折抵無上限

台版辛辣麵！來一客睽違25年推新口味「辛辣香菇」1周狂賣4萬杯

全智賢最愛「BHC炸雞」台灣首店11／11開幕！連2天炸雞買1送1

【廣編】麗寶OUTLET八周年慶抽泰國雙人遊、iPhone 16、按摩椅

霜淇淋、咖啡買1送1！超商周末優惠來了　雙11超殺「買11送11」

全台只剩1家！34年「必勝客歡樂吧敦化餐廳」宣布熄燈

立冬麻油雞超商就能吃！7-11新推溫補湯品、聯名人氣「石二鍋」

麻古茶坊、迷客夏都有！「8大手搖飲買1送1」外送限定喝

逃過30萬裁罰！　建管處：大巨蛋完成公安檢查獲發合格標章

直擊／天菜主持人現身見面會⋯　Apink普美、初瓏吃醋：他的尖叫聲較大

新北三重就博會11／9登場　68廠商超過3000職缺

新北活蟹市集明推出超值優惠　消費滿額送萬里蟹福袋

一個月快500元！Netflix「雙11偷偷漲價」　官方證實：即日起價格調整

加速老建物重建！都更條例放寬容積認定標準　新北14萬戶受惠

應訊6小時後請回　黃珊珊：盼檢調儘速查明真相

王定宇酸「我想要你」截圖造假　葛斯齊糾關公廟發毒誓：全家死光

宇宙人、麋先生「師妹」竟是3大視后！　罕見進錄音室開金嗓

快訊／高鐵左營站驚傳「1女持剪刀自殘」！警趕抵安撫送醫

I人一粒被筠熹霸氣親親　性感大跳三振舞電暈網

消費熱門新聞

34年必勝客歡樂吧敦化餐廳宣布熄燈

「8大手搖飲買1送1」外送限定喝

超商周末優惠「霜淇淋買1送1、咖啡買11送11」

漢堡王雙11優惠一次看！

全智賢最愛「BHC炸雞」台灣首店11／11開幕

雙11驚爆價！口碑爆款保健品超值組買到有夠殺

7-11高雄新開「愿橋門市」複合店

來一客睽違25年推新口味「辛辣香菇」

11元搶萬元鑄鐵鍋、吹風機！全聯雙11爆殺

7-11特大美式「買11送11杯」

立冬麻油雞、石二鍋超商就能吃！

三商炸雞限時19天炸雞桶買1送1

統一麵送出10萬旅遊金　全台灣最幸運縣市大公布

麥當勞5大夯品買1送1限時26天開跑

更多熱門

相關新聞

momo雙11　善存、挺立、克補最高回饋38%

momo雙11　善存、挺立、克補最高回饋38%

一年一度的雙11購物節你準備好了嗎！各品牌陸續祭出多重優惠資訊，到底該怎麼選？快鎖定momo購物網年度雙11盛會，一站購足日常所需。挺立、善存、克補都是熱銷商品，在momo每1分鐘就賣出四瓶，也正式宣告加入雙11戰局，推出超殺優惠與精美贈品，最高回饋38%，享健康兼顧荷包！

專家教你「3招」療癒入眠

專家教你「3招」療癒入眠

雙11秘笈「投資健康＋抽哀鳳」最划算！

雙11秘笈「投資健康＋抽哀鳳」最划算！

新北喝茶也能好菌多　青農李若嘉推出益生菌茶包

新北喝茶也能好菌多　青農李若嘉推出益生菌茶包

傳奇饒舌歌手現身WS　道奇教頭嗨了

傳奇饒舌歌手現身WS　道奇教頭嗨了

關鍵字：

李佩甄善存舒眠益生菌饒舌

讀者迴響

熱門新聞

黃曉明傳驚覺被騙想分手「被要12億分手費」

富二代開淫趴！百萬女網紅「收錢上空」

葛斯齊被惹毛爆將公布王定宇緋聞消息來源

大陸國腳遭爆「玩母女丼」！正妹氣炸全說了

禾馨美女醫「刺穿子宮」鬧人命！名醫揭超扯內幕

妻子上拍賣49元買到房！尪以為詐騙電話直接掛了

八點檔女星被爆欠前女友200萬回應了！

台灣15億大廠總裁辭世！享壽70歲

百萬YTR HOOK認了「取消員旅」

貝茲家中開趴：真美子、大谷打籃球

即／演員李振豪拐49台人當豬仔　第一波判刑18年定讞

孫德榮拋震撼彈！　「不再是Gino經紀人」

慎入！2歲半童發燒送醫竟取出「上百條蛔蟲」

肝癌沒治療！她吃1食物7個月「腫瘤消失了」

校唱小天后被拍巷內激吻...霸氣認愛了

更多

最夯影音

更多

HowHow穿上NB Fresh Foam X 1080v14，迎戰紐約馬拉松！

搞笑演繹媽媽生1胎與3胎差別　溫柔提醒→破口大罵超真實！

張書豪曝歐陽妮妮第一眼「很有城府」　求生欲上線急解釋...希望孩子像她！

飛機引擎突噴火乘客怕爆　驚慌自己開門「跳機逃生」

賀錦麗發表演說承認敗選　承諾助川普和平轉移政權

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面