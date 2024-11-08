【廣編】家庭事業兩頭燒！李佩甄用這「三種方法」面對忙碌生活：想睡就睡，好好充電！

▲李佩甄（左）成為三明治族，彷彿有六個小孩要顧，分身乏術的他需要讓自己可以好好入睡。

圖、文／善存提供

現在許多媽媽們除了家中小孩、長輩需要上心照顧以外，自身繁忙的工作也讓自己生活過於忙碌、無法好好休息。而知名女藝人李佩甄也同樣飽受相同的困擾，除了自己的演藝事業以外，回到家還有小孩、老小孩需要照顧，讓他無時無刻心上都懸著一顆大石頭！李佩甄也想要有倒頭就睡的感覺，用快嘴及歌詞希望可以幫助他的粉絲們可以跟自己一樣身心放鬆，隔天早上可以精神好！

在《善存舒眠益生菌晚安曲》爆紅全網後，因為理解想睡就睡的心聲，李佩甄也一起加入晚安曲翻唱行列，於社群中勇闖新領域，嘗試轉型成饒舌歌手發出晚安曲－李佩甄饒舌版本。還特別分享好解方給大家，用「泡澡」、「冥想」、「舒眠益生菌」三種方式讓自己想睡就睡，睡醒精神好，充飽電後用絕佳狀態面對下一天，即便有許多事情在煩惱，沒什麼事情事睡一覺起來不能解決的！

而李佩甄本次挑戰用快嘴饒出五大晚安因子，因為從小都被訓練要清楚咬字，一字一句都要口齒清晰，讓饒完複方益生菌功效後的他稱：「有些事情體驗就夠了，下次如果有抒情版晚安歌她再熱情報名！」李佩甄也提到，無法想睡就睡有很多原因，無論是生活過於忙碌、家庭事業兩頭燒。在善存舒眠益生菌晚安曲中所提到的食品級植萃番紅花^^、芝麻素^、GABA^、色胺酸及益生菌等五大晚安因子^，藉由補充複方因子，才能讓你能夠好好入眠。天天吃，也安心。

^植萃番紅花萃取物 、芝麻萃取物(含芝麻素)、麩胺酸發酵物(含GABA) 、色胺酸、益生菌。

^^選用法國專利番紅花萃取物。

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