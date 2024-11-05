雙11秘笈「投資健康」最划算！大研生醫「滿額禮送到手軟」寵粉再抽最新iPhone

▲大研生醫「雙11健康盛典」，祭出最狂3折起的限時優惠！（圖／大研生醫提供，下同）

消費中心／綜合報導

還在感嘆2024只剩不到2個月嗎？然而對於網購族來說，現在正是摩拳擦掌的好時機，因為等了一年終於又等到期盼已久的「雙11」了！一年一度的雙11不只適合入手3C家電，每天一定要做好的健康保養，也能趁這時候幫自己和家人顧起來。知名保健品牌「大研生醫」現於官網推出「雙11健康盛典」活動，即日起～11/15（五）為止，限時全品項下殺3折起，保證全年度最低價，而且不限金額下單即抽輕美顏膠原蛋白10盒（市價5,499元），單筆訂單滿5,111元再抽最新款Apple iPhone 16（市價29,900元），要讓每一位幸運兒都能把健康跟好運延續到明年！超殺優惠讓網友直呼：「也折太多了吧，買到賺到！」「每年就等雙11囤貨了！」

▲大研生醫最受歡迎的明星商品，也都在雙11活動中下殺至年度最低價。

Check購物車金額，買到幸運數字即享好禮！

每年的雙11活動不只吸引消費者早早鎖定心儀的品項和優惠，最寵粉的大研生醫一年也比一年霸氣，無論是贈品或是抽獎好禮都送到毫不手軟。今年只要下單滿一定金額以上，直接就能得到大研生醫最熱銷的組合，像是每個家裡都一定要有的1000億益生菌便利包，只要下單滿2,111元就能免費得到；滿5,111不只能抽iPhone 16，還會再送出300元官網購物金與魚油隨身包；買滿8,111元，德國頂級魚油、視易適葉黃素、好睡眠芝麻素可以任選1款贈送；滿15,111元就直接送出雙益生菌組（1000億益生菌＋舒敏益生菌），幫全家人守護腸胃健康。

明星商品最低下殺32折，沒跟上這一波只能再苦等明年！

大家最愛的魚油、葉黃素、苦瓜胜肽等明星商品，總是有愛用者熊熊發現吃完了，才到官網下單補貨，但保養的腳步最怕有間斷，不如趁雙11一次把一年份備齊，享受年度最優惠折扣之餘，還能讓健康更穩定！

德國頂級魚油（60粒）

這款由大研生醫與德國KD大廠聯手打造的明星魚油產品，主打含有超過84%的Omega-3，以高品質與高濃度的特性，獲得世界頂級金獎及IFOS等專業認證。原本20罐原價45,000元，限時只需要14,499元，等於下殺32折，另外再加贈1盒魚油隨身包，絕對是養生愛好者的首選！許多愛用者留言分享：「吃一陣子後健檢紅字都沒了」、「吃了真的思緒有感提升」、「大研魚油顆粒小，家裡長輩小孩都能吞。」

▲德國頂級魚油20罐只要14,499元（原價45,000元），再送魚油隨身包1盒。

視易適葉黃素（30粒）

主打添加足量的游離型葉黃素和玉米黃素，這款熱賣不衰的視易適葉黃素更搭配智利酒果、山桑子、蝦紅素等珍貴複方，臨床實證有感提升水潤度，吃過的網友也紛紛大推：「真的有感滋潤，不像以前乾澀」、「效果超棒，吃了一週後再也回不去了！」15盒原價29,700元，趁著雙11活動期間入手，僅需11,111元，再加碼送1盒葉黃素正貨，簡直不能再更超值！

▲視易適葉黃素15盒下殺特價11,111元（原價29,700元），再送1盒葉黃素正貨，CP值更高！

德國專利苦瓜胜肽（60粒）

大研生醫為全台首家榮獲德國專利的「苦瓜胜肽」，特別選用超臨界萃取出300倍濃縮苦瓜胜肽以及專利肉桂萃取物，以獨特且強效的成分，同步搭配足量鋅、鉻，穩定醣類正常代謝，加強日漸消退的代謝力，因此贏得國際金獎與多國認證！愛用者回饋：「吃大研苦瓜一陣子，飯後不再昏昏欲睡」、「健檢真的變穩定，回到標準內超開心。」15盒原價44,550元，雙11活動下殺至13,111元，再送3盒苦瓜便利包，帶著全家人吃出更有活力的人生！

▲德國專利苦瓜胜肽15盒限時下殺最低價只要13,111元（原價44,550元），再送3盒苦瓜便利包，出門在外也能做好代謝保養。

精氣神瑪卡粉包（22包）

就連奧運金牌組合王齊麟、李洋都比讚推薦的「精氣神瑪卡粉包」，採用來自美國的6倍濃縮瑪卡，一包擁有足量2500mg的瑪卡與精胺酸，另外再添加人蔘刺五加、德國專利萃取透納葉、蛹蟲草子及鋅等，打造令人讚歎的體力！雙11期間20盒從原價39,600元下殺至13,111元，等於祭出全年度最低33折，另外再加贈2盒正貨瑪卡粉包，買一次就能健康活力一整年！許多運動愛好者也留言表示：「大研瑪卡是我每次去健身房前必補充的保健品」、「工作健身的精神體力都變更好，趁雙11再囤一年份！」

▲精氣神瑪卡粉包20盒只要13,111元（原價39,600元），再加贈2盒瑪卡正貨，幫你持續長長久久的雄風！

只要是內行的保養專家都深諳「囤貨就是要直接囤滿一年才安心」的道理，即日起～11/15（五）展開的「雙11健康盛典」，別讓誘人的優惠折扣從眼前溜走，聰明運用雙11，讓11月不只是購物季，更是一場為健康投資的年度盛事！