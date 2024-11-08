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空勤總隊20歲！賴清德感謝辛苦救災　直升機空中展演超震撼

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲總統賴清德親臨空勤總隊20週年慶祝活動。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

今年是內政部空勤總隊成立第20週年，今天（8日）在空勤總隊勤務第二大隊舉行慶祝活動，現場展出黑鷹直升機、海豚直升機、重裝黑鷹直升機等救援直升機，總統賴清德也親臨現場，他表示，空勤總隊是政府完成現代化立體災難救援能量的重要里程碑，肩負了空中救災、救難、救護、運輸，以及 觀測偵巡等5大任務，他代表全體國人，向每一位辛苦的空勤同仁，致上最高的敬意和感謝。

空勤總隊今天舉辦成立20週年慶祝活動，賴清德上午9時許抵達會場，現場飛官幹部宣誓後，進行海豚直升機、飛鷹直升機等飛行展演。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲現場進行直升機飛行展演。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲活動展出重裝黑鷹直升機。（圖／記者白珈陽攝）

賴清德表示，當國家有需要、人民有緊急需求的時候，空勤同仁總是克服萬難從天而降，像是今年0403地震，空勤總隊持續派機進出太魯閣峽谷，運載了上百人、投送了各類物資。

另外，海巡署配合空勤總隊所設置的 「空勤吊掛分隊」，也是救難部隊的重要成員，一起執行海上救援等各項勤務。賴清德說，「山陀兒」颱風來襲時，空勤總隊和海巡署團結合作，克服狂風巨浪，成功救援在蘭嶼海域擱淺的19名貨輪船員，真的非常辛苦。

賴清德強調，政府未來會持續支持空勤總隊、讓救援量能更強大，像是行政院已經針對海豚機隊，核定性能提升的計畫，將從明年開始執行；升級後的海豚直升機，可以和黑鷹直升機搭配，確保高、低空的各類救援任務，都能安全、有效地執行。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲賴清德演講勉勵空勤人員。（圖／記者白珈陽攝）

此外，在政府的支持下，空勤總隊除了完成高雄、台中、台東等現代化廳舍棚廠的興建，松山基地的整建工程，也正在進行中，預計在2028年完工進駐。

賴清德說，今天回顧空勤總隊20年來努力的成果，充滿了感謝與感動。他要再次感謝各位同仁的付出，讓空勤總隊成為國家救災救援的堅實後盾，未來繼續一起守護人民的安全。

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