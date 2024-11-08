呂政璋閃辭！王鴻薇質疑賴清德人事任用　問：還有多少這類酬庸？

▲王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

台灣金聯公司董事長呂政璋6日上任，今（8日）卻宣布因個人生涯規畫因素，自行請辭董事長職務。國民黨立委王鴻薇表示，呂政璋的主動請辭，無疑證明總統賴清德人事任用，確實就如各界質疑，內幕重重。王鴻薇質疑，民進黨現在還有多少這類酬庸？這些任命又有多少金權糾紛埋在地下？

王鴻薇說明，呂政璋的主動請辭，無疑證明總統賴清德人事任用，確實就如各界質疑，內幕重重，呂政璋學經歷背景完全不符合所需，尤其呂政璋的胞弟呂政諺夫妻，因涉及挪用「青松樂活科技農業公司」公款跳票案，正棄保潛逃中，農業金庫在該案中替青松公司擔保5000萬元，「三等親欠錢棄保潛逃，可以當董事長」，日前她也進一步揭露，呂政璋完全就是本案重大關係人。

王鴻薇說，呂政璋日前面對前面種種質疑，竟然還想以一句台灣政治太複雜輕輕帶過，她要嚴正地提醒，「複雜的是你的家族，以及你與你棄保潛逃的家人之間錯綜複雜的政治關係，人在做天在看，不要把台灣金融秩序與政府人事當作兒戲，把這些政府單位當你的家族的禁臠」。

王鴻薇提醒檢調以及相關單位，一定要特別注意，前董事長施俊吉的人身安全，尤其他所說的，自己被離職就是因為「擋人財路」，因為與前民進黨蘇治芬阻撓雲林北港「萬有紙廠」土地標售案有關，也要請相關單位應該立案調查，這其中有沒有貓膩。

對於呂政璋的人事任命，王鴻薇說，不要說在野黨，就連卓榮泰都曾拒絕，但背後到底是甚麼壓力促成？令人細思極恐不寒而慄。隨著真相不斷地被揭露，卓榮泰自己肯定也鬆了一口氣，但是民進黨還有多少這類酬庸？這些任命又有多少金權糾紛埋在地下。

