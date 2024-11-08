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屏東縣交通事故資料平台啟動　交通安全管理邁向新里程

▲屏東縣交通事故資料平台7日啟動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣交通事故資料平台7日啟動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局7日正式啟動「屏東縣道路交通安全事故資料應用平台」，藉由數位化及智慧化的交通事故資料管理，期望提升事故處理效率並加強道路安全。該平台的成果發表會在屏東縣政府舉行，邀請內政部國土署、交通部長官、各交通專業領域的專家學者，以及屏東縣政府城鄉發展處、交通旅遊處、工務處的代表參加，共同見證平台的啟動。

警察局局長戴台㨗會中表示，屏東縣政府在交通安全工作中，持續探索如何在執法、管制、事故防制及交通工程方面引入精準的防制措施；透過數據運用，不僅提升執行效率，也希望進一步達成資料品質提升、工程改善優化及管理便捷化的多重效益，最終推動屏東全縣交通安全的智慧化與系統化。

警察局交通警察隊指出，目前事故處理多依賴內政部警政署的系統，但該系統內的事故現場圖多數以圖檔形式保存，缺乏標準化，影響後續數據的應用與分析。此外，道路交通事故報告表數據繁多且難以視覺化呈現。新建置的「屏東縣道路交通安全事故資料應用平台」將這些事故資料數位化並自動生成碰撞構圖，支援道路工程決策，有效提升事故資料的品質。

該平台包含多項創新功能，如交通事故共享資料庫的建置、專用繪圖工具的使用、碰撞構圖生成系統、事故熱點分析及工程改善追蹤系統等，期望透過數據整合提升事故分析及應用的價值。此外，平台亦設置教育訓練，確保各單位充分掌握操作，進一步提升應用效能。

該計畫主要目標有四大方向：一是提供事故處理人員專用的數位化繪圖工具，確保現場圖面的標準化和去識別化；二是自動化呈現和分析事故數據，促進跨單位協同合作；三是建立即時更新的共享資料庫，縮短行政流程並進行數據探勘，以分析肇事主因；四是利用智慧數據分析支持交通管理與工程改善。

局長戴台㨗表示，隨著平台的建置完成，未來將有效縮短事故資料的蒐集與處理時間，增強數據對交通安全改善的支持，同時實現碰撞構圖的自動化繪製；更期望藉由此平台，建立道路事故資料的標準化流程，推動全縣交通安全管理決策的智慧化與系統化。

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