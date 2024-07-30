「手機即憑證」 ！花蓮試辦利用行動裝置　享受數位化優質服務

▲▼無需實體卡片和插卡，民眾可以透過手機等行動裝置，享受來自公部門及民間單位的數位化優質服務。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為提升服務效率及便利性，花蓮縣政府積極推動內政部推出的免用讀卡機「行動自然人憑證」服務。此服務由花蓮市戶政事務所試辦，無需實體卡片和插卡，讓民眾可以透過手機等行動裝置，隨時享受來自公部門及民間單位的數位化優質服務。

花蓮縣政府民政處進一步說明，全國共有24個戶政事務所試辦行動自然人憑證臨櫃申辦服務。已經持有卡片的民眾可以免費透過感應完成綁定；若僅需辦理行動自然人憑證者，工本費為三十元；同時申辦實體卡片及行動自然人憑證（二合一）的民眾，試辦期間費用僅需二百五十元。為了鼓勵大家多使用行動自然人憑證，內政部還推出抽萬元好禮活動，詳細活動內容請參閱內政部官方網站。

▲試辦期間安排專人現場指導並提供手續費優惠。

花蓮市戶政事務所主任鍾威霆表示，試辦期間將安排專人現場指導並提供手續費優惠。為鼓勵民眾踴躍申辦，即日起至花蓮市戶政臨櫃完成行動自然人憑證申辦，將贈送等值宣導品（數量有限，送完為止）。

此外，花蓮市戶政事務所還設置電子戶籍謄本使用專區，申請人只需使用自然人憑證，即可在自助櫃檯自行查詢並列印本人及全戶戶籍謄本，免收紙本費用，為鄉親提供更多元化的服務。

如有任何疑問，請撥打服務專線03-8339641。