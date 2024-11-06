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為交通安全無私奉獻　屏東縣2交警+1義交獲警政署表揚

▲屏東縣政府警察局警員郭家豪、張許世樺、東港中隊小隊長陳秀美獲表揚。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府警察局警員郭家豪、張許世樺、東港中隊小隊長陳秀美獲表揚。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

內政部警政署昨（4）日舉行「113年度績優交通警察及交通義勇警察頒獎表揚大會」，由警政署署長張榮興主持，特別表彰全國交通警察及義勇警察在交通維護上的傑出貢獻；這次表揚大會中，屏東縣政府警察局共有兩位交通警察及一名交通義勇警察獲得表揚，他們的辛勤付出不僅受到肯定，也為屏東縣交通安全作出卓越貢獻。

▲屏東縣政府警察局警員郭家豪、張許世樺、東港中隊小隊長陳秀美獲表揚。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣政府警察局獲表揚的績優交通警察分別是交通隊警員郭家豪、東港分局交通小隊警員張許世樺，以及交通義勇警察大隊東港中隊小隊長陳秀美；於表揚大會上，獲獎人員的眷屬與屏東縣政府警察局副局長温淑盈、交通警察隊隊長謝志鴻皆親臨觀禮，共同見證榮耀時刻，分享榮譽與喜悅。

警政署根據各縣市警察機關推薦，甄選出78位績優交通警察及36位義勇交通警察，公開表揚其於交通執勤中的犧牲奉獻。屏東縣這次獲表揚的同仁中，東港義勇交通警察中隊陳秀美小隊長積極參與義交中隊的各項任務，尤其於2024年東港王船祭及黑鮪魚觀光季期間，無懼烈日與惡劣天候，不僅協助交通疏導，並主動服務民眾，樹立了良好的義交形象；長期來，陳員亦持續參與國小護童專案，確保學童安全到校，深獲居民信賴。

交通隊警員郭家豪則擔任本局交通號誌維修業務，112年10月面對颱風小犬來襲造成交通號誌大面積損壞，能迅速指派人力進行維修，保障用路安全。113年4月27日夜間於輪休期間接獲市區號誌故障通知後，他仍冒雨檢修，展現高超敬業精神；對於大型運輸導致號誌設施損壞的事件，他也全程監督修復並依法處理，確保交通設施完好。

東港交通小隊警員張許世樺在交通軟體應用推動方面成果斐然，協助建立屏東市重點路口及易肇事路段圖庫，成效顯著。另在處理交通事故及違規舉發方面表現優異，偵辦各類交通事故皆迅速明確，並成功破獲肇逃案件，維護交通正義。

屏東縣政府警察局局長戴台㨗對三位受獎人員表達肯定與祝賀，除感到與有榮焉，也勉勵全體交通警察及交通義勇警察能秉持服務初心，發揮團隊合作精神，共同推動交通安全精進作為，攜手守護交通順暢與民眾安全，更期許未來每位同仁都能以優異表現獲得表揚與肯定

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