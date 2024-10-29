惡劣海象中完成救援　管碧玲：海巡署是創造兩岸福祉的部隊

▲陸籍貨輪「鈺洲啟航」無力前行，擱淺野柳外海，海巡出動救援。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者陳家祥／台北報導

大陸籍貨輪「鈺洲啟航」日前才傳出在基隆港西岸20號碼頭撞倒邊緣的一台橋式機，如今又因在野柳外海遭遇風浪，載重過大導致動力不足無法自力前行，船上的17名船員一度求助無門。經海巡署趕往現場處置後，目前「鈺洲啟航」已下雙錨於基隆港外5.4浬處，等待拖船拖帶。海委會主委管碧玲說，海巡堅守人道立場，善意對待中國大陸人民，堅持在惡劣海象中完成救援，再度證明，海巡署是創造兩岸人民福祉的部隊。

海巡署第二巡防區指揮部監控海面船舶動態時，發現中國大陸籍「鈺洲啟航」貨輪於野柳岬北北西2.4浬附近滞留，態樣異常，經聯繫基隆港務分公司航管中心獲覆，「鈺」輪因負載三座橋式起重機，且受康芮颱風外圍環流的強勁風力及海流影響(海象7至8陣風10級，浪高5米)，逐漸往野柳岬岸際接近。

海巡署表示，經評估，「鈺」輪於野柳岬外0.6浬下雙錨，等候船務代理公司安排拖船前往救助，本署同步派遣宜蘭艦及南投艦在現場執行安全戒護任務，因入夜後風雨逐漸增強，經「鈺」輪船長評估後決定棄船，艦隊分署第一海巡隊立即派遣PP-10050艇緊急出港救援船上17名人員，並於2141時將船員全數救援至巡防艇。

海巡署表示，我國堅守人道立場，善意對待中國大陸人民，堅持在惡劣海象中完成救援，也呼籲漁船及貨輪出海前，應注意氣象資訊，若發生緊急狀況，請儘速撥打「118」服務專線，海巡署將於第一時間馳赴現場救援，確保民眾生命財產安全。

海委會主委管碧玲也在臉書表示，中午開始，一顆心就懸著，中國籍貨輪又在海上出狀況，船上重油、重機械、外加17名陸籍船員，這麼靠近野柳，「船員生命安全、船舶可能對海洋的傷害，都是挑戰！」

「又是海巡的日常，出動！戒護！救援！海巡弟兄們辛苦了！」管碧玲說，近日她在馬祖經歷了在100噸艇上航行於平均6-7級陣風9級的風浪中，「那種辛苦我知道！今晚海象更惡劣，用100噸艇才能順利接駁，但是耐浪而言，真的很辛苦！浪高5尺，舷差很大，接駁也不容易！」

「主委替國家感謝你們！海巡！」管碧玲表示，海巡堅守人道立場，善意對待中國大陸人民，堅持在惡劣海象中完成救援，「這再度證明我說的，海巡署是創造兩岸人民福祉的部隊」。