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社會 社會焦點 保障人權

鵝鑾鼻外海域漁工身體不適　海巡署艦+直升機緊急救援

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港籍一艘漁船，在恆春鵝鑾鼻附近海域作業時，船上1名印尼籍漁工身體狀況危急，海巡署獲報出動台東艦並聯絡空勤總隊出動直升機將該漁工吊掛上岸，緊急送醫治療。

▲海巡署鵝鑾鼻海域救護東港籍漁船印尼籍漁工 。（圖／海巡署提供）

▲海巡署鵝鑾鼻海域救護東港籍漁船印尼籍漁工 。（圖／海巡署提供）

▲海巡署鵝鑾鼻海域救護東港籍漁船印尼籍漁工 。（圖／海巡署提供）

海巡署於10月26日11時許接獲東港漁業電台通報，於鵝鑾鼻東南1722浬處，東港籍一艘漁船上有1名印尼籍漁工咳嗽胸痛及下肢腫脹，經遠距醫療評估應立即就醫，船長表示將持續觀察該漁工狀態並即刻回程返台，如有緊急就醫之需要再通報該署協助。

海巡署考量漁工病況，秉持「時間即生命，速度即希望」原則，於11月3日即指示艦隊分署派遣台東艦前往，以利遇況即時應處；4日06時許與「進」船於鵝鑾鼻東南298浬會合，船長表示漁工病況不佳，請求接駁後送就醫，台東艦立即釋放小艇接駁病患，經艦上同仁觀察漁工胸部有疼痛、呼吸困難、下半身（雙腳、大腿以上）水腫不適等併發症狀，立即請海巡署聯繫空勤總隊協助，本（5）日上午6時許，於蘭嶼南方約25浬處完成吊掛後送。

海巡署艦隊分署表示，這次救援任務在台東艦及空勤總隊共同努力下， 將患者平安送醫，任務圓滿成功。呼籲在海上航行作業的漁民朋友，若有需要服務事項，請利用海巡「118」免付費報案電話或透過台灣區漁業廣播電台通報，海巡署及相關單位將立即前往處理。

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