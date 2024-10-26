忙搶周董票「公司頭獎30萬掰了」　他大崩潰！

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忙搶周杰倫票「公司頭獎30萬掰了」　他大崩潰！

為搶周董票「錯過30萬」　苦主嘆：都可以跟黃牛買第一排

▲周杰倫演唱會門票開賣就秒殺。（圖／翻攝自杰威爾音樂 JVR Music臉書）

文／CTWANT

天王周杰倫（周董）即將在12月登上台北大巨蛋，舉辦睽違7年的演唱會，引發全台搶票旋風，不少人紛紛哀號沒搶到票，而台中一名年輕房仲為了搶周杰倫演唱會門票，錯過公司活動，結果意外與30萬元的頭獎獎金失之交臂。

該名房仲在社交平台Threads上分享自己「與30萬元擦身而過」的心情，透露自己為了搶購周杰倫台北大巨蛋演唱會的門票，他選擇缺席了公司舉辦的榮團會活動。沒想到在約3000名參與者中，他竟然幸運地被抽中頭獎，獎金高達30萬元。然而由於活動規定需本人在場領獎，蔣秉誠因未出席而錯失這筆巨額獎金，讓他無奈直呼，「不但沒搶到票，唯一的好運也沒了，30萬我都可以跟黃牛買杰倫的第一排了！」

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根據《NOWnews今日新聞》報導，談到當天的狀況，蔣秉誠表示當天有來自四個品牌的中南部員工參與，現場約2至3000人。凡是達到一定簽約門檻者，便能獲得摸獎券。他自信地表示自己有9張摸獎券，但因為參加人數眾多，他認為中獎機率渺茫，並擔心參加活動時無法順利搶到演唱會門票，最終選擇專心在家搶票。

然而搶票過程不如預期順利，蔣秉誠在搶票網站上看到畫面一直轉圈，和全台70多萬人一樣，最終沒能搶到周杰倫的門票。更讓他懊悔的是，同時還錯過了公司頭獎30萬元的獎金，得知消息後的他直呼「天都要塌了」。

據悉，周杰倫演唱會門票於23日開賣在5分鐘內旋即全部售罄，第2階段售票也被秒殺，於此同時更傳出一張「黃牛票」（不法欲以高價轉賣的演唱會門票）最高喊到新台幣30萬元的天價，令許多粉絲感慨不已，也足以可見周杰倫演唱會的熱門程度。

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