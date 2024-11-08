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1人要花35萬！　川普史上最大「非法移民驅逐計畫」成本超高

▲▼共和黨候選人、前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲共和黨候選人、前總統川普主打的移民政策深受選民支持。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

共和黨候選人川普（Donald Trump）將在明年重返白宮，而他在競選期間主打的移民政策深受選民支持，知情人士透露，川普的盟友與部分私人機構已悄悄準備在美國境內大規模拘留和驅逐移民。不過，根據2016年的估算，驅逐一名非法移民要花費的平均成本為1萬900美元（約台幣35.3萬元），因此川普的驅逐計畫恐面臨巨大的成本挑戰。

根據NBC報導，川普7日表示，1月上任後的首要任務之一是讓邊境變得強大有力。當被問到關於他競選時承諾的大規模驅逐行動時，川普表示，他的政府別無選擇，只能執行這項計畫，「我們顯然需要讓邊境強大有力，我們同時希望人們能夠進入我們的國家。而且你知道，我不是那種會說『不，你不能進來』的人。」

川普曾多次承諾執行美國史上最大規模的驅逐行動，當被問到這項計畫的成本時，他表示，「這不是金額的問題。事實上，我們別無選擇。當有人殺人、犯罪，當毒梟毀掉了國家，現在他們會回到他們的國家，因為他們不能留在這裡，這無關金額。」

▲▼ 美墨邊境牆。（圖／路透）

▲美墨邊境牆。（圖／路透）

CNN報導指出，有4名知情人士透露，川普的盟友與部分私人機構已悄悄準備在美國境內大規模拘留和驅逐移民，相較於2016年主要關注邊境圍牆，現在將更加關注境內執法。

根據ICE當時公佈的數據，美國2016年在抓捕、拘留、處理和驅逐一名無證移民的平均成本為1萬900美元（約台幣35.3萬元）。同年，ICE還表示將一名被驅逐者送回其祖國的平均運輸成本為1978美元（約台幣6.4萬元），且這些年來成本只增不減。

目前尚不清楚美國境內有多少無證移民，但移民與海關執法局（ICE）代理局長萊克萊特納（Patrick J. Lechleitner）先前向NBC表示，大規模驅逐將會是巨大的後勤和財務挑戰。前川普政府移民事務官員表示，這一計畫需要包括司法部和國防部在內的多個聯邦機構的合作。

據知情人士透露，在5日晚間之前，已經有一些提供拘留空間服務的私人機構進行了持續的討論，針對川普可能的第2個任期進行準備，並預期會加快規劃進程。

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