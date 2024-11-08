陸「平民理髮師」一人拉動整條街GDP　顧客大讚：只有她聽得懂人話

▲大陸一位「平民理髮師」李曉華爆紅。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

湖南懷化一名「名不見經傳」的理髮師李曉華被顧客拍下精湛的手藝和充分考慮顧客需求的服務態度，贏得廣大網友的心，還封她為「人民理髮師」，在網路上爆紅，引起業內人士和一般民眾關注，紛紛上門「探店」取經。不僅如此，排隊人潮還拉動整條街的經濟，各店鋪生意連帶也火熱起來，堪稱「地方經濟奇蹟」。

《極目新聞》報導，李曉華走紅後也帶火了周邊的生意，不僅當地文旅到現場宣傳特產，理髮店前也出現了特色美食街，當地街道工作人員表示，目前只是一個小範圍擺攤試點，免費提供攤位，當地文旅局和商務局正在制定詳細方案，希望能藉著曉華理髮師的流量，讓來到懷化的全國網友品嘗懷化美食體驗非遺文化。

李曉華的魅力在於她不像一般造型師擁有華麗外表和「洗剪吹」的特色髮型，從外觀上看起來就是個平凡無奇的樸實女子。不過，她一連串的剪髮影片，仔細聆聽顧客需求，把「路人甲」硬生生剪成「青春型男」、「魅力歐巴」，圈粉無數，讓不少民眾感嘆，「終於有理髮師聽得懂人話了！」

李曉華透露，店裡主要是她和老公兩人在打理，他們並沒有特別的實力，只是用心去做每一件事，真誠地與每一位顧客溝通，「這種簡單而真摯的態度，正是他們深受大家喜歡的原因。」

面對店門口人山人海的排隊人潮，爆紅也會有熱潮退去的一天，李曉華丈夫楊春松表示，會保持平常心，還是每天要正常上班，正常吃飯，還是普通的理髮師，「我們兩口子開在這裡十多年了，已經習慣了，對於擴大招人，目前沒有那種想法。」

李曉華也強調，10個來剪頭髮的有8個是同行，各地同行上門學習，有人等三個白天兩個通宵才取到號，「只希望排號的時候，儘量不要搞那麼多的理髮師過來，就讓那些普通的需要剪頭髮的來。」

對於李曉華這位「民間理髮師」的爆紅，網友們紛紛表示，「懷化5A級景區」；「一個人帶動一整條街的GDP」；「越來越貴，經常剪完都是哭著出來的」；「真誠是永遠的必殺技」；「現在理髮師技能都是要你辦卡，剪頭髮真不會」。