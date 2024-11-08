老公買春被抓「會原諒嗎」　大陸妹子超誠實1句！台人傻：有夠暈

▲若老公買春被抓，陸女回應超展開。（示意圖／記者黃克翔攝）



網搜小組／劉維榛報導

對於另一半感情不忠，該怎麼辦？一段大陸短影音訪問到一名氣質妹子，被問到未來老公買春被抓，是否願意原諒？本尊則拿出經濟現實面來做考量，「如果有點實力的話，那我就當沒看見。」影片曝光後，引發台灣男女吵翻，「錢給到位了，我還能幫忙照顧小三坐月子」、「為了錢可以犧牲自己的尊嚴？」

一名網友在Dcard轉發大陸視頻，街訪到一位氣質長髮妹子，詢問到一個殘酷婚姻問題「假如你老公嫖妓被抓了，妳能原諒他嗎？」

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只見妹子一臉不假思索地回應，「看他的經濟狀況吧，如果有點實力的話，那我就當沒看見。」主持人再問，「妳能睜一隻眼閉一隻眼，跟他過下去嗎？」妹子則秒回可以。

主持人直呼，「就眼裡不揉沙子不行嗎？」妹子依舊看在現實面「麵包」的重要性，「如果有一點經濟實力的話，覺得還是可以的。」

底下網友紛紛笑虧，「很有實力的話可以往我眼裡倒沙子」、「錢給到位了，我還能幫忙照顧小三坐月子」、「懂事的女人有夠暈」、「我還能在旁邊當觀眾」、「要確定齁...別到時說的跟做的不一樣」、「跟他過不下去，但不會和錢過不去」、「實力強大就直接躺沙子堆裡沒問題」。

其他人則無法苟同，「好廢的女生，要錢自己不會賺，為了錢可以犧牲自己的尊嚴？」「那跟去賣有什麼不同」、「這個是小三吧」。