陸網瘋傳易建聯19歲疑嫖娼對象「已入獄」　網紅：他有手段

記者廖翊慈／綜合報導

大陸籃球明星易建聯上月17日遭網友爆料，與一名「TS（跨性別者）」網紅「京城喬姐」發生性交易，喬姐還收了1500元美金（約4.83萬元新台幣），官方至今尚未作出回應。陸媒《津云新聞》8日報導指出，喬姐疑似已入獄。

綜合陸媒報導，多名網紅、直播主近日接連爆料，京城喬姐疑似已入獄，其中一名百萬網紅還直言，「運動員在有手段的情況下，喬姐少說被判6年以上，10年以下的有期徒刑。」不過是否為事實，雙方至今仍未做出公開回應。

▲網傳「京城喬姐」疑似已入獄，右為易建聯。（圖／翻攝自微博）

還有網紅翻出的截圖顯示，喬姐曾發文寫下，自己是2005年出生的，今年年僅19歲。據悉，喬姐被爆出與疑似與易建聯嫖娼前，因「模仿黃曉明女友葉珂」、「喜愛男扮女裝」而在網路上小有名氣。

易建聯疑似嫖娼的爆料者先前貼出，包括對話紀錄等的數張照片，其中，一張全裸彎腰的照片，男主角的身高比例，疑似為易建聯，不僅如此，還貼出一張疑為易建聯本人的「身份證」，上面不僅有易建聯的大頭照，還有出生年月日。照片中，易建聯的身份證號碼是和選秀時，報出的1987年相同，不過，有網友翻出易建聯的社保編號，紀錄的身份證為1984年，讓外界不禁懷疑爆料者為捏造事實。

▲爆料者曬出的截圖。（圖／翻攝自微博，上同）

易建聯事件爆發後，喬姐曾在「小紅書」個人帳號上發文表示，「易建聯事件的女主人公不是我，大家不要造謠揣測，如對我本人有其他影響，我將會用法律手段維護自身的個人權益，該圖片模糊聊天紀錄為偽造，並非我本人自己的微信頭像！」不過，過沒多久，她的帳號就不見了，微博也遭到禁言。

▲▼ 京城喬姐又名「李金金」。（圖／翻攝自微博）

一名網友先前爆料，喬姐疑似要出國至英國避避風頭，卻在北京機場被逮捕。此次多名網紅也指出，「喬姐在北京機場被逮捕一事是真的。」

▲ 喬姐日前疑似在北京機場被捕。（圖／翻攝自微博）

易建聯從事發至今皆未有回應，他的妻子也未表態，但他代言的品牌卻火速切割。先前有報道指出，易建聯代言合作的品牌約有20家，截至目前，僅剩Nike等七家還保留易建聯相關的貼文，其餘13家品牌已撤下與他相關的內容。

▲ 疑似易建聯的X帳號上月發文寫下「fake news」。（圖／翻攝自微博）