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大陸 大陸焦點 特派現場

首度回應嫖娼傳聞？　疑「易建聯」X帳號突發文：fake news

▲大陸傳奇球星易建聯。（圖／CFP）

▲大陸球星易建聯身高擁有212公分。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸明星籃球員易建聯17日遭網友爆料，與一名「TS」（跨性別者）發生性交易，這名跨性別者還收了1500元美金（約4.83萬元新台幣），官方至今尚未作出回應。有網友21日晚間在X平台上發現，一個疑似為易建聯的帳號發文「fake news」，讓不少人懷疑是否在回應嫖娼傳聞。

綜合陸媒報導，網友發現「疑似易建聯」的帳號顯示，於2020年11月加入X，首頁上還寫著「易建聯官方推特」，有超過1.3萬名追蹤者。不過目前無資料可證實，該推文為易建聯本人發布的。

▲▼疑似易建聯的X帳號。（圖／翻攝自微博）

▲▼網友指出，疑似為易建聯的X帳號已完成「藍勾勾認證」。（圖／翻攝自微博）

▲▼疑似易建聯的X帳號。（圖／翻攝自微博）

據了解，被指涉為「女主角」的跨性別者是一名知名網紅，本名李玉程，網名為「李金金」、「李雨喬」，又被稱為「京城喬姐」。李金金在微博上擁有4.9萬粉絲，6.6萬個讚，也是微博認證的「大V」，但目前因違反社群規定被「永久禁言」。

▲被指涉為易建聯性交易「女主角」的京城喬姐發文澄清。（圖／翻攝微博）

▲▼ 被指涉為易建聯性交易「女主角」的京城喬姐發文澄清。（圖／翻攝微博）

▲被指涉為易建聯性交易「女主角」的京城喬姐發文澄清。（圖／翻攝微博）

網友爆料時，貼出數張照片，其中，一張男子全裸彎腰的照片，身高比例疑似為易建聯本人。爆料者還貼出一張疑為易建聯本人的「身份證」，上面不僅有易建聯的大頭照，還有著出生年月日，其餘資訊則被擋住。照片中，易建聯的身份證號碼是和選秀時報出的1987年相同，不過，有網友翻出易建聯的社保編號，紀錄的身份證為1984年，讓外界不禁懷疑爆料者為捏造事實。

相關話題「易建聯嫖娼」在爆料當日半天內，從熱搜上消失，易建聯本人及相關團隊，至今未作出任何回應。

▲微博瘋傳大陸知名籃球球星易建聯疑被爆出與TS跨性別者性交易。（圖／翻攝微博）

▲微博瘋傳大陸知名籃球球星易建聯疑被爆出與TS跨性別者性交易。（圖／翻攝微博）

▲微博瘋傳大陸知名籃球球星易建聯疑被爆出與TS跨性別者性交易。（圖／翻攝微博）

▲爆料者貼出的內容。（圖／翻攝微博，上同）

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