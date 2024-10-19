易建聯被爆嫖娼　「女主角」傳在機場被捕：一直哭

▲易建聯被爆料嫖娼。（圖／翻攝微博）



文／香港01

中國籃球明星易建聯昨日（17日）爆出疑似嫖娼，網上流傳他的全裸照，並附上他的身份中，而對象就是一名跨性別者，對方表示易建聯給了她1500美元，網民迅速起底，發現「變性女主角」疑似就是有「京城喬姐」之稱的19歲網紅李金金，但「京城喬姐」其後澄清：「易建聯傳聞女主人公不是我，大家不要造謠揣測，該圖片模糊聊天紀錄為偽造，並非我本人自己的微信頭像」。不過最新消息指，「京城喬姐」在北京機場被捕！

▼網傳「京城喬姐」在機場被捕。（圖／翻攝微博）



有網民在小紅書發文稱目擊「京城喬姐」在北京機場被捕的經過：「一線吃瓜，機場偶遇阿聯事件女主。北京機場休息室，女主一直在打電話，情緒很不穩定，一直在哭，打電話說自己只是偶遇不可能自曝，微信小紅書都被封了，然後給廣發打電話注銷銀行卡，然後她媽媽來電話她又哭了。後來離開休息室，登機時候又碰到她和幾個警察不知道要去哪。第一次這麼近距離吃到新鮮瓜。最新補充：電話裏還提到想去英國躲一躲，但今天是在國內出發，應該不是今天去。另外我也是剛知道是男主不是女主。」

▼「京城喬姐」並不是第一次鬧出爭議。



而事件另一位主角易建聯至今未有回應，但其代言的品牌卻火速切割。有報道指易建聯代言或合作的品牌約有20家，截至目前，僅剩Nike等七家還保留着易建聯相關的文章，13家品牌已撤下與他相關的內容。有市場人士認為，嫖娼事件不但令易建聯的個人形象或商業價值受損，對中國籃球界都將造成負面影響。

▼大陸傳奇球星易建聯。（圖／CFP）

