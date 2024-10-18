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中國「蛙王」覃海洋不甩嫖娼風波！奪冠比讚　全網怒：想比中指

記者廖翊慈／綜合報導

中國「蛙王」覃海洋7日遭贊助商兼未婚妻「小胖蛙女士」毀滅式爆料，稱覃海洋在她孕期劈腿、嫖娼，還拍攝不雅影片威脅女方。覃海洋本人至今仍未公開回應此事，不過他18日出席世界盃上海站比賽奪冠後，對觀眾席揮手、比讚，引起陸網暴怒，「真想對他比中指！」

覃海洋今日在世界盃上海站男子100公尺蛙式預賽中，以56.52秒奪下第一，這也是他風波後首次亮相的比賽。比賽過程中，觀眾席數度傳來「覃海洋，還錢」的怒吼聲。比賽主持人急忙喊著，「請觀眾保持安靜。」

▲▼覃海洋嫖娼風波後首露面。（圖／翻攝自微博）

▲▼覃海洋嫖娼風波後首露面。（圖／翻攝自微博）

▲▼覃海洋嫖娼風波後首露面。（圖／翻攝自微博）

他拿下第一後，脫下蛙鏡，一臉輕鬆向觀眾席揮手比讚，似乎不受嫖娼風波影響。

小胖娃女士先前爆料指出，六年來，她與覃海洋分分合合，累積了許多問題，原本想留一點面子，但對方的逃避態度讓她深感失望，已經無法再容忍，「覃海洋在兩人交往期間，有過各種劈腿行為，包括在她懷孕期間出軌、作為軍人的期間去嫖娼，犯錯後對我的隱瞞欺騙、逃避冷暴力等問題實在無法解決。」

▲▼覃海洋嫖娼風波後首露面。（圖／翻攝自微博）

▲▼覃海洋向觀眾揮手比讚。（圖／翻攝自微博）

▲▼覃海洋嫖娼風波後首露面。（圖／翻攝自微博）

小胖蛙女士提到，覃海洋和自己交往以來，兩人約會、旅遊的錢都是她負責，甚至連男方身上的精品都是她買的，每次提出分手，覃海洋都會用職業生涯和生命威脅她，「甚至還有錄和我的親密影片威脅我原諒，無法再忍受。」

小胖蛙女士爆料當天，「覃海洋在未婚妻孕期嫖娼」等相關熱搜，全在半天內消失，本人也未做出任何說明，令網友相當氣憤，認為官方在包庇男方。

▲未婚妻再PO鐵證。（圖／翻攝自微博／幸福烤冷麵攤主）

▲▼ 覃海洋未婚妻爆料。（圖／翻攝自微博／幸福烤冷麵攤主）

▲▼「中國蛙王」覃海洋遭未婚妻毀滅式爆料。（圖／翻攝自微博／幸福烤冷麵攤主）

覃海洋今日的比賽影片，更是引起網友暴怒，「賽後記得把水池裡面的水，消毒一遍」、「蛤蟆能透過水傳播菜花嗎」、「他那麼髒，好怕把水池傳染了」、「這樣的包庇成風，就是養蠱」、「真不要臉，社會對男的真好」、「人品敗壞怎麼好意思說為國爭光」、「人怎麼可以做到這麼沒臉沒皮啊」 、「就這樣？洗白了？震驚了」、「渣男被國家保下來了，噁心死了」。

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