易建聯找跨性別開房間？小商人「別驚訝」爆：民眾黨議員情況類似

▲大陸傳奇球星易建聯。（圖／CFP）

記者閔文昱／綜合報導

大陸籃壇傳奇球星易建聯昨（17日）捲入性交易疑雲，遭不知名人士爆料與跨性別者（TS）開房間，事後還付了1500元美金（約4.83萬元新台幣）。對此，在美國經營性產業的網紅「小商人」爆料，大家對於尋找「三性妹子」的行為不應感到過度驚訝，「因為在台灣有位民眾黨議員也是有過類似情況」。

有網友爆料稱，身高212公分的籃球明星易建聯與一名「TS」（跨性別者）發生性交易，這名跨性別者還收了1500元美金（約4.83萬元新台幣）。由於爆料者還貼出疑似易建聯的裸照和身份證，頓時成為輿論熱議焦點，不過也有部分輿論稱，照片裡的易建聯和身份證都是被P圖生成，懷疑背後發佈者動機不單純，整起事件也在重重疑雲中，真實度令人存疑。

▲微博瘋傳大陸知名籃球球星易建聯疑被爆出與TS跨性別者性交易。（圖／翻攝微博）

對此，小商人今（18日）在臉書發文認證，通常在國外的外圍（中國講兼差妹子的名稱），都是以1500元美金這個數字開價沒錯，差別只在於各地區幣別不同而已。不過他也強調，拍攝客人照片的行為很不可取，「估計這妹子再來沒有發單人敢發客人給她了。」

至於找跨性別者開房間，小商人直言不需太過驚訝，「因為在台灣有位民眾黨議員也是有過類似情況。」他表示，性癖冷門可以，不要犯法邪門都沒關係，「各位要健康的看待這件事情，至少不會有懷孕的風險」，並建議民眾出外玩還是要注意安全性行為，保護自己也保護他人。