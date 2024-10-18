　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

易建聯找跨性別開房間？小商人「別驚訝」爆：民眾黨議員情況類似

▲大陸傳奇球星易建聯。（圖／CFP）

▲大陸傳奇球星易建聯。（圖／CFP）

記者閔文昱／綜合報導

大陸籃壇傳奇球星易建聯昨（17日）捲入性交易疑雲，遭不知名人士爆料與跨性別者（TS）開房間，事後還付了1500元美金（約4.83萬元新台幣）。對此，在美國經營性產業的網紅「小商人」爆料，大家對於尋找「三性妹子」的行為不應感到過度驚訝，「因為在台灣有位民眾黨議員也是有過類似情況」。

有網友爆料稱，身高212公分的籃球明星易建聯與一名「TS」（跨性別者）發生性交易，這名跨性別者還收了1500元美金（約4.83萬元新台幣）。由於爆料者還貼出疑似易建聯的裸照和身份證，頓時成為輿論熱議焦點，不過也有部分輿論稱，照片裡的易建聯和身份證都是被P圖生成，懷疑背後發佈者動機不單純，整起事件也在重重疑雲中，真實度令人存疑。

▲微博瘋傳大陸知名籃球球星易建聯疑被爆出與TS跨性別者性交易。（圖／翻攝微博）

▲微博瘋傳大陸知名籃球球星易建聯疑被爆出與TS跨性別者性交易。（圖／翻攝微博）

對此，小商人今（18日）在臉書發文認證，通常在國外的外圍（中國講兼差妹子的名稱），都是以1500元美金這個數字開價沒錯，差別只在於各地區幣別不同而已。不過他也強調，拍攝客人照片的行為很不可取，「估計這妹子再來沒有發單人敢發客人給她了。」

至於找跨性別者開房間，小商人直言不需太過驚訝，「因為在台灣有位民眾黨議員也是有過類似情況。」他表示，性癖冷門可以，不要犯法邪門都沒關係，「各位要健康的看待這件事情，至少不會有懷孕的風險」，並建議民眾出外玩還是要注意安全性行為，保護自己也保護他人。

ET快訊
快訊／澎恰恰、許效舜、苗可麗獲綜藝節目主持人獎
金鐘／追思VCR「沒有汪建民」　三立曝原因
女登山客無雙吊橋墜谷亡　遺體直升機運下山
快訊／庾澄慶、卜學亮、小刀、柯有倫5藝人獲益智及實境節目主持
金鐘／Energy來了！拚舞Avantgardey「16蹲零
快訊／基隆市議會晚間「鍋爐爆炸」起火！
楊繡惠遭徐乃麟罵「賤」！《衝衝衝》明播出揭真相
金鐘／思念山豬等21名已逝藝人！Lulu：他們照亮藝能界
金鐘／節目得獎「編劇突送急診」！導演揭送醫原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

易建聯找跨性別開房間？小商人「別驚訝」爆：民眾黨議員情況類似

超高齡社會勞參力陷危機　白委吳春城籲：推「壯世代發展促進法」

北市不認拾荒者列冊爭議遭在地NGO打臉　綠委曝數據：請蔣萬安睜開眼睛

反對黎元停車場變殯葬大樓　議員率里長抗議盼市府編回社福大樓預算

配合認知作戰？北市辦替代役教召　講師竟播抖音讚頌中國

幕後／拋菲綠電輸台驚動美方　綠不滿郭智輝「芭樂票」成執政團隊破口

京華城案關鍵人「橘子」還未到案　她嘆：為自私的柯文哲逃一輩子？

北市今年未成年無照駕駛初犯232人次、累犯138人次　路邊取締破千件

交長掛保證高鐵今年不漲價　「明年要看高鐵有無提出方案」

快訊／藍委問你想下台？　卓榮泰：若為政局穩定我願意

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

監視器畫面曝！15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面1死2命危

北市轎車撞店家1死2命危　警當場逮捕15歲肇事駕駛

男友玩手遊中白貓湊近加入　女見牠認真緊盯螢幕笑翻XD

歐陽妮妮曝「懷孕當下」楊丞琳驚喜尖叫　「全家爆哭」歐陽龍：暫時別打牌了XD

新視角畫面曝光！男騎士愣住2秒被15歲駕駛撞飛：根本閃不掉

阿本「不想再演」出櫃..38歲才敢放鬆玩　拍BL劇「初嘗戀愛美好」：此生沒感受過

8萬年一遇！紫金山彗星現蹤　玉山氣象站也捕捉絕美畫面

曾之喬揭曉寶寶性別 「獨一無二的你」　＃星光雲REELS

歐告出門玩太瘋全身弄髒　爸訓話：你是去搬水泥喔

易建聯找跨性別開房間？小商人「別驚訝」爆：民眾黨議員情況類似

超高齡社會勞參力陷危機　白委吳春城籲：推「壯世代發展促進法」

北市不認拾荒者列冊爭議遭在地NGO打臉　綠委曝數據：請蔣萬安睜開眼睛

反對黎元停車場變殯葬大樓　議員率里長抗議盼市府編回社福大樓預算

配合認知作戰？北市辦替代役教召　講師竟播抖音讚頌中國

幕後／拋菲綠電輸台驚動美方　綠不滿郭智輝「芭樂票」成執政團隊破口

京華城案關鍵人「橘子」還未到案　她嘆：為自私的柯文哲逃一輩子？

北市今年未成年無照駕駛初犯232人次、累犯138人次　路邊取締破千件

交長掛保證高鐵今年不漲價　「明年要看高鐵有無提出方案」

快訊／藍委問你想下台？　卓榮泰：若為政局穩定我願意

不斷更新／金鐘59節目即時得獎名單！　澎恰恰、許效舜、苗可麗奪綜藝節目主持人獎

嫩妹遊峨眉山　慘遭「山道猴子」硬上！她痛哭大罵：你好醜

金鐘獎／陳漢典「神預言」哈林拿獎！3分鐘模仿鄉民笑翻：變Dennis

哈瑪斯證實領袖辛瓦死訊：除非以色列停戰，否則不放人質

金鐘獎／追思VCR「沒有汪建民」　出現離世2年余苑綺…三立曝原因

金鐘三帥／胡宇威穿裙裝戴耳環奪冠　郭彥均經典西裝討喜拿第二

黑豹旗／鳳山差點贏木棒南港！教練好意外　邦迷余定謙：沒輸太多

快訊／涉假簽到詐出席費！竹縣關西民代「羅仕典遭聲押禁見」

快訊／基隆市議會晚間「鍋爐爆炸」！19消防員衝現場搶救

《大河之舞》暌違16年來台！　首席兄妹檔許願「吃花生捲冰淇淋」

憨柴跳土堆...撞網「裝沒事」 媽目睹悲劇傻笑：養到二哈

政治熱門新聞

「最真實道歉文」感動齊廷洹　操刀小編國中畢業卻超強

快訊／韓國瑜四度詢問有無異議　藍委姍姍來遲「總預算差點付委」

快訊／總預算案第五度卡關　立院表決藍白合贊成49、反對58再擋下

高金素梅提案原民基金要破百億　為一事飆罵韓國瑜「你故意的啊！」

快訊／藍委問你想下台？　卓榮泰：若為政局穩定我願意

道歉了！黃暐瀚認USB事件不該講出來　強調：以吳宗憲說明為準

快訊／總預算持續卡關　卓榮泰：若不得已將思考是否聲請釋憲

ET民調／87.1%支持推動南投縣垃圾處理再生能源中心　許淑華施政滿意度創新高85.2%

前金防部少將參謀長貪部隊7990元洗衣機遭判刑　監院全票通過彈劾

民眾黨「自家人竊25萬相機鏡頭變賣」　黃國昌：他已認錯道歉

蔡英文赴歐洲議會訪問　台灣卸任總統史上第一人

北市怒嗆洪申翰「毫無問政高度」

京華城案關鍵人「橘子」還未到案　她嘆：為自私的柯文哲逃一輩子？

來台旅客排名第一！港澳7個月73萬人次來台

更多熱門

相關新聞

易建聯性交易疑雲「女主角」澄清：不是我 10分鐘後帳號註銷神隱

易建聯性交易疑雲「女主角」澄清：不是我 10分鐘後帳號註銷神隱

大陸籃壇傳奇球星易建聯今（17）日捲入性交易疑雲，遭不知名人士爆料與跨性別者（TS）開房間，事後還付了1500元美金（約4.83萬元新台幣）。對此，易建聯本人尚未出面回應，反倒是這名跨性別者「女主角」在《小紅書》上發文澄清稱，「易建聯女主人公不是我，大家不要造謠揣測...。」讓整起事件更加撲朔迷離。

陸212公分頂級球星疑嫖娼登熱搜 「TS」跨性別者拿身份證舉證

陸212公分頂級球星疑嫖娼登熱搜 「TS」跨性別者拿身份證舉證

惡父找應召女「逼13歲兒」破處　還逼迫吸毒

惡父找應召女「逼13歲兒」破處　還逼迫吸毒

北韓12賣淫女上刑場　金正恩急下聖旨赦免

北韓12賣淫女上刑場　金正恩急下聖旨赦免

傳奇球星狼王賈奈特來台現身東區

傳奇球星狼王賈奈特來台現身東區

關鍵字：

籃球易建聯性交易跨性別者爆料

讀者迴響

熱門新聞

內湖15歲少年撞死3人！　「家庭背景」曝光

內湖3死車禍今早現場！　當地人「瀰漫血腥味」

秋颱大爆發！　專家「至少中度以上」：對台灣會有影響

快訊／15歲少年送分局！　雙手掩面低頭不敢露面

父重金聘2律師護兒　應訊到少年法庭「全程陪同」

15歲少年偷開車奪3命！爸帶晚餐奔警局探子

剛偷鑰匙5分鐘就撞死3人！目擊者傻：下車時還在笑

剛出生男嬰丟河堤亡　狠心母急診：剛生小孩　

15歲少年撞死人！同學現場受訪喊：駕駛有嚇到　一群人笑比YA

被黃曉明女友評「歌很猥瑣」！　伍佰回應了

15歲少年撞死人！外公急打越洋電話：很難過

快訊／少年偷開車撞死3人！　爸鞠躬道歉

15歲少年IG曝光！無腦炫耀「三寶日常」

《全明星2》路跑女神禮服太緊！車頭燈炸出來

坤達得獎一喊「老婆❤」結巴了！16字公開放閃

更多

最夯影音

更多

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

監視器畫面曝！15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面1死2命危

北市轎車撞店家1死2命危　警當場逮捕15歲肇事駕駛

男友玩手遊中白貓湊近加入　女見牠認真緊盯螢幕笑翻XD

歐陽妮妮曝「懷孕當下」楊丞琳驚喜尖叫　「全家爆哭」歐陽龍：暫時別打牌了XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面