看破民調缺陷！　法國神秘客「下注川普」進帳16億

▲美國總統大選川普獲勝，但開票結果與民調有明顯落差。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社華盛頓7日綜合外電報導

美國總統大選川普獲勝，但開票結果與民調有明顯落差，重金下注川普贏的1名神秘客將有16億元進帳。此人表示民調缺陷讓他看好川普，但下注目的是賺取巨額利潤並無政治考量。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，這位拒絕透露姓名、自稱是提歐（Theo）的法國神秘交易員，外界以所謂「川普鯨魚」（Trump whale）稱呼他，意即下重金賭川普獲勝的投注者。「鯨魚」在金融業與幣圈中通常用以形容資金充裕、能透過巨額交易影響市場走向的投資人。

提歐不僅押注川普將贏得總統大選，同時也看好他在普選票中勝出，許多政治觀察家都認為這不太可能。除此之外，提歐還押注川普將贏得賓州、密西根州和威斯康辛州等親民主黨的「藍牆」（Blue Wall）搖擺州。

提歐的投注即將獲得豐厚報酬，他使用4個匿名帳戶在加密貨幣預測市場平台Polymarket下注。儘管他拒絕透露身分，但自10月18日的一篇報導引起人們對他的關注以來，提歐一直與華爾街日報記者保持聯繫。

提歐在數十封電子郵件中表示，他的下注本質上是針對民調數據的準確性。他自稱是一位富有的法國人，曾在多家銀行擔任交易員，並向華爾街日報表示，自今年夏天開始運用自己的數學知識來分析美國民調數據。

▲提歐的結論是民調高估了賀錦麗的支持率。（圖／達志影像／美聯社）



提歐的結論是民調高估了賀錦麗（Kamala Harris）支持率。不過他與大多數紙上談兵的政治評論員不同，提歐自己掏錢實際下注逾3000萬美元（約新台幣9億6300萬元）押注川普獲勝。

華爾街日報證實，提歐是多個Polymarket帳戶的持有人，這些帳戶系統性地押注川普獲勝。Polymarket證實了此報導的部分內容，稱下注背後的個人是一位法國國民，擁有豐富的交易經驗和金融服務背景。

提歐表示他用自己的錢押注川普勝選，目的是賺取巨額利潤，「絕對沒有政治考量」。華爾街日報無法確定此一說法是否屬實，也無法排除提歐與任何政治組織或川普盟友之間可能存在的聯繫。

提歐在與記者的電子郵件和Zoom通話中，多次批評美國的民調，特別是主流媒體所做的民調。在他看來，這些有偏誤的民調傾向民主黨，往往產生有利於賀錦麗的異常結果。

提歐寫道：「在法國情況不同！民調機構的可信度更為重要：它們希望盡可能接近實際結果，這方面的文化截然不同。」

▲提歐說，民調未能將「害羞的川普支持者效應」納入考量。（圖／路透）



提歐說，民調未能將「害羞的川普支持者效應」納入考量，川普支持者不是不願意告訴民調機構他們支持川普，就是他們不想參與民調。

為了解決這個問題，提歐認為民調機構應使用所謂的「鄰居民調」，也就是詢問受訪者認為鄰居會支持哪名候選人。這個想法是基於人們可能不願透露自己的投票傾向，但當被要求猜測鄰居的意向時，他們會間接透露自己的看法。

提歐引用9月使用「鄰居民調法」和傳統法進行的幾項民調。這些公開發布的民調顯示，當受訪者被問到鄰居會投票給誰時，賀錦麗的支持率比直接詢問他們自己支持哪位候選人的結果要低上幾個百分點。

提歐對美國總統大選下注時，Polymarket的投注者評估川普贏得普選票的機率不到40%。

當提歐在選舉之夜慶祝時，他透露了成功賭注背後的另一項分析。提歐在一封電子郵件告訴華爾街日報，他另行委託一間不願透露名稱的主要民調機構調查，以評估「鄰居效應」。提歐寫道，結果「對川普有利，令人大吃一驚！」

提歐拒絕分享這些調查結果，並表示他與民調機構達成的協議要求他保密。但他認為，美國民調機構應在未來調查採用「鄰居民調法」，以避免再次出現令人尷尬的誤差。