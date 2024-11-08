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美國43隻母猴子集體逃出「醫學實驗室」！ 　警方籲緊閉門窗

▲▼猴子、長尾獼猴（Macaca fascicularis，又稱馬來猴），峇里島烏布聖猴森林保護區。（圖／CFP）

▲美國有43隻猴子從醫學實驗室逃出。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

美國南卡羅來納州一間醫學實驗室6日發生43隻猴子脫逃的事件，一名新員工因為業務疏失未完全關閉柵欄，導致猴子成功逃出園區。對此，警方強調，這些猴子因為年紀太小，還沒有被用於實驗，因此對大眾「沒有任何危險」，並未感染任何疾病，不需要太過擔心，但同時也呼籲附近居民關緊門窗。

根據《美聯社》報導，南卡一間醫學研究實驗室發生猴子逃逸事件，有43隻母猴子從Alpha Genesis園區內脫逃，至今還未完全找回。警方表示，該起事件是因為一名新員工並未完全關好柵欄，才會導致猴子趁隙逃跑。

負責此案的亞馬斯市警察局長亞歷山大強調，這些逃跑的猴子是恆河獼猴（Rhesus macaque），皆為母猴，體重約在3公斤，屬於幼年猴子。因為這些猴子年紀太小，還未參與任何試驗，因此並未攜帶疾病，牠們「對大眾無害」，甚至還「有點膽小」。

亞馬斯警方8日再度發布聲明表示，Alpha Genesis公司已經找到猴子的下落，並試圖用食物引誘牠們回到安全區域。據悉，猴子雖然偶爾會逃出管制區，但通常仍在園區內，但這次猴群逃到距離鎮中心約1.6公里遠的區域，增加了搜尋的難度。

不過亞歷山大也表示，Alpha Genesis的員工熟悉猴子的習性，擅長用水果或小零食將牠們引回。目前，Alpha Genesis正在採取各種手段加快尋回猴子的行動，包括設置陷阱和使用熱成像攝影機來尋找猴子。

警方強調，猴子對大眾的危險性極低，不過民眾最好還是要緊閉門窗，以防猴子躲進屋內，如果發現牠們的行蹤，也請立即通知當局。

這並非Alpha Genesis首次發生猴子逃逸事件。Alpha Genesis早在2018年就曾因有數十隻猴子逃跑以及其他設施管理問題，被聯邦政府罰款1萬2600美元（約新台幣40萬元）。而2014年及2016年，也分別發生過26隻和19隻猴子的逃逸事件。

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