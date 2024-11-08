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現場等現炸薯條「卻拿到溫的」還硬掉！麥當勞店員1作法　他驚呆

▲▼麥當勞薯條。（圖／記者許力方攝）

▲麥當勞薯條。（圖／記者許力方攝）

記者施怡妏／綜合報導

不少人對麥當勞的印象除了漢堡外，就是經典的炸薯條，甚至被封為速食店的薯條霸主，一名網友表示，麥當勞薯條只要冷掉或是軟掉，口感就會大大下降，又硬又乾，所以每次都會要求店員「現炸」，也願意等待，不過有次他拿到溫的薯條，而且有些還軟掉，反映後店家處理的方式讓他很不解。

有網友在Dcard發文，「麥當勞要求等現炸，會很奧嗎？」麥當勞的薯條冷掉或是軟掉，就會又硬又乾，所以每次去都會說「薯條要現炸」，也願意等待。某日取餐時，發現薯條已變軟且溫溫的，「甚至有硬掉的」，想說是不是店家搞錯了，「我在想是不是被搞，還是這樣要求會讓人困擾很麻煩」。

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原PO致電反映，「我這份是不是給到溫的，我有說要等現炸，而且也確實等了一陣子」，店員便請他留下電話後三碼和姓氏，下次來店時可補發薯條作為賠償。不過，原PO感到困惑，「但是這樣下次去買，不就馬上被標記為是奧客了？」

貼文曝光，網友認為要求不過分，「不要rush（尖峰時段）時段過去應該都還好啦～就算rush的時候過去，頂多就是要等」、「不會啊，有些麥當勞都放超過時間了，他們有時間限制的，超過其實是不能賣的」、「我都說我要現炸的，也沒有一次被說不行的」、「我都說要薯條去鹽、漢堡特製生菜多、飲料不要冰塊，整套下來會獲得兩個奧客貼紙」、「這個其實還好，畢竟不管你有沒有要求，遲早都會有現炸的」。

還有網友分享，若要外帶回家，還能吃到薯條現炸口感的作法，「拿到薯條第一件事情是：打開紙袋，我都在櫃檯當下幫我折好拿給我的時候直接打開，然後騎車回家」、「我都吃去鹽的，所以一定先炸，騎車距離也不要超過8分鐘會比較好」、「之前用過吹風機，吹完之後跟現炸一模一樣哦」。

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