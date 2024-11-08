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川普明年1月將重返白宮！發「辭職信」給麥當勞　網只有1要求

2024年美國總統大選落幕，由共和黨總統候選人川普勝選。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

2024年美國總統大選落幕，由共和黨總統候選人川普勝選。他的長子小唐納（Donald Trump Jr.）代替父親發出「辭職信」，引發熱議。

根據《華盛頓檢查者報》報導，川普（Donald Trump）的長子小唐納（Donald Trump Jr.）6日在IG貼出以川普名義發出的「辭職信」，上面的格式比照麥當勞的聲明，而收件人為麥當勞位於芝加哥總部的人力資源部門。

內容提到，請接受這封信，作為我辭去麥當勞職務的正式通知，自2025年1月20日星期一生效。這個日期，正是川普的總統就職日期。

長子小唐納（Donald Trump Jr.）代替父親川普發出「辭職信」，引發熱議。（圖／翻攝自IG／donaldjtrumpjr）

信中還指出，川普「很享受為顧客提供服務的機會」，包括煎漢堡、製作薯條和管理得來速餐廳，「我致力於確保在我剩下的時間裡順利交接，請讓我知道如何協助尋找和培訓我的繼任者。」信最後提到，雖然期待自己的「下一次冒險」，不過自己在麥當勞留下了美好回憶。

貼文曝光後，引發高度熱議，不少人留言「在出發之前先把那該死的冰淇淋機修好」、「也許賀錦麗會去應徵」、「很遺憾，但他找到了更好的位置」。

之所以會有這封「辭職信」是因為川普於10月時，曾在麥當勞賓州費斯特維爾-特雷弗斯（Feasterville-Trevose）門市短暫「打工」過。此舉動是為了嘲笑競選對手賀錦麗（Kamala Harris），因賀錦麗稱年輕時曾在麥當勞負責炸薯條。

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