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葛斯齊爆「帶美女見蔡英文」喊我想要　王定宇63字反擊了

▲▼葛斯齊開戰王定宇。（圖／翻攝自臉書）

▲葛斯齊開戰王定宇。（圖／翻攝自臉書） 

記者葉國吏／綜合報導　

民進黨立委王定宇被最強狗仔葛斯齊爆料手握「飛彈等級」大料，還向王定宇妻子李淑吟喊話「王定宇曾帶美女助理與前總統蔡英文一起吃便當」，更要李淑吟看看老公的手機，並在Line搜尋「我想要」三個字。對此王定宇也發文回應了。

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葛斯齊槓上王定宇，直言：「舉頭三尺有神明，想說撒謊前，別忘了上有老天還有狗仔及小孩都在看」，並向王定宇妻子李淑吟喊話，「您應該沒有被王定宇邀請、帶去和蔡英文前總統吃過便當吧？李女士我所知情的是某位女性曾受王定宇邀約並前往，蔡英文前總統也看過她，當天還笑虧王定宇帶這麼貌美的助理，王定宇當天超有面子！但其實她不是助理，也不是什麼政治人物，她的真實身份，建議李女士您問問枕邊人。」暗指王定宇和此女子關係不單純。

葛斯齊更要李淑吟看看老公的手機，並在Line搜尋「我想要」三個字，「如果發現搜尋不到…沒關係！肯定是擔心妳生氣刪掉了，但請放心刪得掉文字刪不掉痕跡，我未來會慢慢帶您一探究竟。」對此王定宇今早也在臉書發文回應「哈哈哈，葛什麼碗糕的，難怪被稱為最愛蹭最弱狗仔，這麼容易查證的東西，還能說謊造謠，我很多正事要忙，這種愛鬼扯的東西就去法院吧！」

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