樂天女孩孟潔最想收到的聖誕節禮物？中華電信聖誕隱藏版優惠一次報你知

▲中職樂天桃猿啦啦隊的甜心代表孟潔，和即新聞小編罐頭、小孟慶祝聖誕節，大聊有關節日趣事，並帶來最即時的歲末優惠！（圖／截取自《編做編玩》影片，下同）

消費中心／綜合報導

聖誕節和跨年一眨眼就要到了！還在煩惱不知道要送自己與朋友什麼年末禮物嗎？這次《東森新媒體ETtoday》的節目「編做編玩」特別邀請中職樂天桃猿啦啦隊的甜心代表孟潔，和小編罐頭、小孟大聊過聖誕節的趣事。雖然大家對聖誕節都充滿開心、幸福、歡聚的記憶，但孟潔認為聖誕節的儀式感還包括，最讓人哭笑不得的「交換禮物」！

提到交換禮物，果然讓一旁的罐頭、小孟都興奮起來！罐頭就說自己曾經收到男同事的個人沙龍照年曆，「如果送啦啦隊的年曆有多好，再多本我都收！」對小孟來說，最討厭收到的交換禮物就是「馬克杯」，這三個字講出來馬上得到眾人一致認同。眼看現場就要瀰漫起激動情緒，孟潔趕緊拿起她送給自己的聖誕禮物，想分散大家注意，果然全新的iPhone就是香，一秒磁吸大家目光，也讓人好奇孟潔是否有換機攻略可以分享。

孟潔興奮分享，「如果你們最近也要幫家人換新手機的話，可以參考中華電信聖誕優惠喔！」果然加碼優惠就是換新手機的最大動力，「現在入手新手機，最高可以折抵1,111元，同時還有GoogleOne雲端空間100GB 24個月免月租的優惠！」孟潔也意外爆料自己的手機裡有1萬多張自拍照片，「所以我超推薦大家中華電信獨家的GoogleOne雲端空間方案，把照片跟檔案上傳到雲端，手機的空間就直接省起來！」

罐頭也補充，「前兩天我去中華電信門市，剛好也聽到店員說現在申辦5G指定方案，還享有前6個月漫遊上網方案9折耶！」享有折扣以及免換卡就能無縫接軌上網的超便民服務，讓最近剛好要去日本的孟潔眼睛一亮，「那我漫遊要直接辦起來！」

然而，有些消費者手機沒壞就不想換，針對這樣的用戶中華電信仍舊阿莎力給出專屬優惠！「這些人可以去申請『贈點方案』，最高可以享有加碼送Hami Point 19,000點，1點就等於1元，相當於1萬9千元！」比用戶還興奮的孟潔再補充，「到中華電信Hami Go商城兌換點數，還有機會抽1,000元SOGO禮券！」讓罐頭直呼，想賺爛真的就趁現在。

這次的「中華電信聖誕優惠」其實眾星雲集，除了換手機、搶贈點，像是孟潔激推的GoogleOne雲端空間方案，現在申辦也直接送給用戶3GB行動上網流量，另外再加碼抽Hami point以及100GB行動上網流量券，包括KKBOX、防駭守門員等熱門服務，在這一波活動也都找得到最優惠的申辦方式或加碼優惠，有需求的用戶正好搭上超省順風車。而且在網路門市申辦，還有機會獲得最新的iPhone 15 Pro，和女神孟潔一起拿同款頂規手機！

不過說到現在，一定有不少消費者好奇Hami Point要怎麼用CP值才最高。小孟提醒現在就在手機下載Hami Pay APP，介面直覺也講求方便，因此不只可以當電子錢包使用，1點等於1元的Hami Point，可兌換四大超商、家樂福等超過150家實體通路購物金！線上在Hami Go商城消費折抵也更有感，像是聖誕節想準備交換禮物、3C家電，或是每日必需的吃喝與日用品都有，上萬件商品任你自由選擇，如果剛好沒什麼想買的東西也沒關係，Hami Point還可以折抵電信帳單的金額，讓想省錢的小資族也可以彈性運用。

被聖誕節的氛圍感染的孟潔、小孟、罐頭3人，也忍不住登入Hami Go商城挑選年末禮物了！從電玩迷的夢幻逸品鐵三角耳機、適合租屋族的煮烤萬用電熱鍋等3C與家電，甚至還有適合帶另一半約會的王品系列餐券，就連foodpanda訂閱服務的半年制優惠券都能用Hami Point半價買到！

「除了送禮之外，自己用也超方便耶！」秒被Hami Go商城圈粉的3人超有默契表示，真的不怕挑不到喜歡的禮物，就只怕點數不夠，但只要趁著聖誕促銷活動把該申辦的通通辦起來，省一波的同時還能賺進Hami Point，轉頭再把點數換成自己喜歡的東西，以最滿意的網路體驗與居家生活，迎接精采可期的2024。

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