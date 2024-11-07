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桃機最大規模招考72人「起薪最高7.7萬元」　下月公告甄選簡章

▲▼為培養未來第三航廈營運、服務人力，桃園機場公司將於今年底啟動人才招募計畫，招募72名新進從業人員。（圖／桃機公司提供）

▲因應第3航廈營運、服務，桃園機場公司今年底啟動人才招募計畫，招募72名新進人員。（圖／桃機公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

培養未來桃園機場第3航廈營運、服務人力，桃園機場今宣布啟動人才招募計畫，規模為歷來最大，預計甄選72名新進從業人員，起薪3萬7980元至7萬7820元，甄選分為筆試及面試兩階段，預定明年1至2月舉行，甄選簡章將於12月上旬公告至桃機公司官方網站。

桃園機場旅運量持續成長，桃機公司統計，2024年前三季客運量3346萬8567人次，較去年同期成長34%，恢復至疫情前2019年的9成2，年旅運量上看4500萬人次，同時第三航站區建設計畫持續推動，北登機廊廳預計於明年啟用。

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桃機公司指出，此次招募主要為因應營運發展及重大工程建設，共計72名職缺，包括負責維護作業的工程員、職掌空側作業秩序的航務專員及策劃宣傳專案的行銷專員等，邀請社會新鮮人或準備轉職民眾踴躍報名，投身機場經營管理領域，未來也將持續分批招募所需人力，為第三航廈規模擴大、營運需要提前預做準備。

▲▼為培養未來第三航廈營運、服務人力，桃園機場公司將於今年底啟動人才招募計畫，招募72名新進從業人員。（圖／桃機公司提供）

▲桃園機場公司將於今年底啟動人才招募計畫，招募72名新進從業人員。（圖／桃機公司提供）

此次徵才鎖定工程、行政管理、運輸管理及身心障礙等4大類別，涵蓋土建、電機、機械、環工、貨運、運輸行銷、法務、資訊、稽核、政風、人力資源、財務、會計及一般行政等各職務類組，起薪3萬7980元起，最高7萬7820元。

桃機公司表示，部分職缺報考須具備相關專業及工作經驗，例如7萬7820元的法務管理師，須具備6年以上法務相關工作經驗者或於律師事務所執行律師業務2年以並符合英語檢定要求方可報考；另15名無需工作經驗的職缺，包含2名身心障礙類組職位，起薪3萬7980元起，僅需檢具符合要求的學歷與英語檢定等證明，即可報考。

▲▼為培養未來第三航廈營運、服務人力，桃園機場公司將於今年底啟動人才招募計畫，招募72名新進從業人員。（圖／桃機公司提供）

▲桃園機場第三航廈興建工程正在進行，北登機廊廳預計於明年啟用。（圖／桃機公司提供）

營運控制中心為桃機營運管理的心臟，桃機公司指出，此次招募包含20名營運控制中心輪值班人力，專職航廈營運管理及緊急狀況處理，凡具備多益550分以上或同級英語檢定成績，以及2年相關工作經驗即可報考，筆試科目包括公文寫作、航空運輸學及企業管理。

機場公司表示，新進從業人員分為筆試及面試兩階段測驗，預定明年1至2月進行，參加第二階段面試者，須於面試前出示學、經歷、英語檢定6年內成績及相關證照等證明文件。甄選簡章將於12月上旬公告於桃園國際機場官網「人力資源-人才招募」專區，內容包含筆試、面試日期等。

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