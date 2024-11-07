2歲童發燒腹瀉後休克　醫開刀驚見逾百蛔蟲腸內亂鑽！1常見習慣害的

▲越南一名2歲男童發燒腹瀉後陷入休克，沒想到醫生竟從他的腸內取出逾百條蛔蟲。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

越南一名2歲男童近日因發燒、腹瀉，出現嚴重休克和呼吸衰竭症狀，而被送往胡志明市第二兒童醫院搶救。經過2小時的緊急手術後，醫師從他的小腸取出了100多條蛔蟲，事後發現這竟是男童習慣不洗手就吃飯所致，令人無比震驚。

綜合當地媒體報導，外科主任醫師范阮賢仁（Pham Nguyen Hien Nham）指出，這名2歲男童最初只出現了發燒、腹瀉等輕微症狀，不料男童在當地醫院住了2天後，病情依舊沒有好轉，於是家人便將其轉至胡志明市第二兒童醫院治療。

男童被送到胡志明市第二兒童醫院時，已出現嚴重休克及呼吸衰竭症狀，於是院方立即為他插管、動手術，經檢查確診為腸阻塞與感染性休克。報導稱，醫生在手術中發現男童的小腸佈滿了大小不一的蛔蟲，最後花費了超過2小時，才成功將這100多條蛔蟲全數取出。

不過，男童有長達70公分的小腸已壞死，需接受切除手術，所幸這名患者術後恢復良好，第4天就能正常飲食，目前也已順利出院。范阮賢仁表示，腸道寄生蟲病好發於2至10歲兒童，而衛生條件差、潮濕炎熱的地區更容易受蛔蟲感染。許多兒童都有不洗手就進食的習慣，導致他們可能誤食手上含有蟲卵的沙子，進而在體內孵化成蛔蟲。

范阮賢仁提醒，大量蛔蟲可能引發腸道阻塞，引發劇烈腹痛、嘔吐、腹脹和發燒；若未及時發現，也有可能造成小腸壞死，或引發敗血症和感染性休克，病情嚴重的話甚至還可能致命。醫師建議，家長應每半年為孩子驅蟲，並培養良好的衛生習慣，以預防寄生蟲感染。