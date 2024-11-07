日男赴泰國遭同鄉綁架「逼吃屎」！　3男涉案被逮

▲日本一名男子在曼谷遭到1名泰國男子與2名日本男子囚禁施虐。（圖／翻攝自Amarin TV）



記者王佩翊／編譯

日本一名男子在泰國遭人囚禁虐待、逼迫吃糞便，對方更向他勒索30萬泰銖（約新台幣28萬元）。被害男子趁著3名嫌犯休息時聯絡日本駐泰大使館官員尋求協助，最終成功獲救，而泰國警方也依序逮捕3名涉案人士，其中包含1名泰國男子與2名日本男子。

根據Amarin TV報導，受害的日本籍男子被日本大使館救出後，日前向泰國曼谷大都會警察局（IDMB）報案，指控自己遭到1名泰國男子及2名日本男子綁架虐待，過程中3人還強迫他吞下糞便，並且被勒索30萬泰銖贖金。

警方指出，涉案的3名男子分別為45歲日本籍男子Niki Fuku、26歲的Tomiki Asai及35歲的泰國籍男子Pao。

被害人表示，3名嫌犯先將他綁架到一處地點不明的住宅，並要求他支付30萬泰銖，聲稱這筆款項是為了要幫受害人續簽簽證。然而受害者無法湊出30萬泰銖，只能透過轉帳，交給對方13萬5000泰銖（約新台幣12萬元）。

嫌犯不滿金額太低，因此將他帶至一處空地威脅，並揚言如果男子無法支付餘款，就要殺害他。受害者堅稱，自己真的已經沒錢，所有存款都已經轉帳給他們。嫌犯因此將他轉移並囚禁在曼谷的一間飯店。

被害人被關在飯店內，整夜遭受毆打，還被嫌犯逼迫吞下糞便。他最終趁著嫌犯休息時，成功聯絡上日本大使館並求助，最終獲救。

警方獲報後，隨即逮捕泰國籍嫌犯Pao，但2名日本籍嫌犯仍持續潛逃，直到11月6日，警方才在春武里的一間飯店逮捕2人。警方同時也在屋內搜出多項違禁品，並扣押了17萬9000泰銖（約新台幣16萬元）的現金以及嫌犯的其他物品，包括大麻、3台手機、2台平板電腦、2個銀行帳戶文件及1個名牌包。