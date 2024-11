飛機引擎突噴火！乘客怕爆狂尖叫　自己開門「跳機逃生」

▲印尼特里加納航空的飛機5日在仙谷國際機場著火,機上乘客驚慌跳機逃生,下同。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

印尼特里加納航空(Trigana Air)一架波音737-500在仙谷國際機場(Sentani Airport)著火,嚇得機上乘客驚慌「跳機逃生」,其中有4人受傷。目前,當局正在調查這架班機失火的原因。

據《太陽報》報導,11月5日,就在這架準備飛往瓦梅納(Wamena)的航班即將起飛之際,一名乘客突然發現引擎噴出陣陣橘紅火焰,於是他恐慌地打開緊急出口,尖叫提醒其他乘客趕快逃命。

Incident Report: Trigana IL273 Uncommanded Evacuation!!



Date: 5 Nov 2024



Location: Jayapura Sentani Airport, Indonesia



Aircraft: Boeing 737-500



What Actually Happened?



Trigana Air flight IL273 was preparing for a routine Jayapura-Wamena flight when a minor tailpipe… pic.twitter.com/r6fpQ9GcRG