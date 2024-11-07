　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

飛機引擎突噴火！乘客怕爆狂尖叫　自己開門「跳機逃生」

▲▼印尼特里加納航空的飛機5日在仙谷國際機場著火，機上乘客驚慌跳機逃生。（圖／翻攝自X）

▲印尼特里加納航空的飛機5日在仙谷國際機場著火，機上乘客驚慌跳機逃生，下同。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

印尼特里加納航空（Trigana Air）一架波音737-500在仙谷國際機場（Sentani Airport）著火，嚇得機上乘客驚慌「跳機逃生」，其中有4人受傷。目前，當局正在調查這架班機失火的原因。

據《太陽報》報導，11月5日，就在這架準備飛往瓦梅納（Wamena）的航班即將起飛之際，一名乘客突然發現引擎噴出陣陣橘紅火焰，於是他恐慌地打開緊急出口，尖叫提醒其他乘客趕快逃命。

這一舉動引發機內混亂，乘客紛紛湧向緊急出口，部分人甚至直接跳下機。現場畫面顯示，數十名驚恐的乘客透過逃生梯逃生後，站在停機坪上聚集等待救援，但自行開門的乘客則站在機翼上苦等。報導稱，有4名乘客在匆忙下機的過程中意外受傷。

▲▼印尼特里加納航空的飛機5日在仙谷國際機場著火，機上乘客驚慌跳機逃生。（圖／翻攝自X）

機場安全主管瓦吉迪（Iptu Wajedi）表示，飛機的廢氣有時會引發火焰，但這一幕卻讓機上的乘客感到不安。據悉，這架航班上的121名乘客都已安全撤離，但相關航班在經歷飛機起火、乘客發現引擎異常並自行開啟緊急出口後，已被取消飛行。

這起意外還導致另2架航班延誤起飛。目前，受傷的乘客已接受治療，而飛機起火的原因仍有待國家運輸安全委員會展開進一步調查後才可被確定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
綠鬣蜥「死好幾次」重複詐補助款！紅豆田被剃光頭慘況曝
快訊／一家4死2人燒到碳化　家屬悲痛認屍
快訊／高雄1歲大男嬰　頭部重創死亡
超正英文老師跳三振舞！細白雙腿搭短裙：超香
九孔火燒車後首度露面　大罵王中平誤導　害他賠百萬
總預算僵局落幕！禁伐補償追加預算發6萬、健保點值明年6月達標
台積電安啦！川普不撤銷晶片法案　可望保留大部分內容
阿嬤淚崩「小姊妹牽手入夢」：痛哭磕頭跪別

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美官員證實「北韓部隊」與烏軍交戰！　紐時：大量北韓士兵慘死

獨步全球！澳洲將推動立法　禁止「未滿16歲」使用社群媒體

押對寶！川普勝選　馬斯克身價「一夕暴漲210億美元」

27歲女歌手陳屍水溝！　搶匪劫車開槍「丟包路邊等死」

低估川普票源成長　美總統大選民調再一次看走眼

日男赴泰國遭同鄉綁架「逼吃屎」！　3男涉案被逮

飛機引擎突噴火！乘客怕爆狂尖叫　自己開門「跳機逃生」

紡織廠老董重金捐200多輛救災車　跨海送往烏克蘭前線救大兵

賀錦麗慘敗問題出在哪？　CNN揭2大原因「都和拜登有關」

川普重返白宮主張加徵關稅　2任期政策走向一文掌握

女求外送員「借100吃早餐」　女店員：她不要餐點只要錢

陳玉珍「被壓桌上」畫面曝　財劃法3分鐘被送出委員會

布丁三姊弟疑欠債跑路搬家　屋主控一家都騙人：惡鄰居

《財劃法》3分鐘被送出委員會　陳玉珍被壓桌暴打

流浪狗爬上金字塔頂端　悠哉追鳥玩耍畫面爆紅

張書豪曝歐陽妮妮第一眼「很有城府」　求生欲上線急解釋...希望孩子像她！

戰友還原吳忠達陣亡經過　哽咽曝他傷勢：腰部炸傷

門前堆滿司法郵件+撕碎本票！布丁三姊弟火速搬家　屋主開心說話了

徐若瑄罹癌發聲：我現在很好　術後失聲3個月「無法進行演出」

洗律師袍會把勝率洗掉？　她喊：迷信！不洗很髒欸

美官員證實「北韓部隊」與烏軍交戰！　紐時：大量北韓士兵慘死

獨步全球！澳洲將推動立法　禁止「未滿16歲」使用社群媒體

押對寶！川普勝選　馬斯克身價「一夕暴漲210億美元」

27歲女歌手陳屍水溝！　搶匪劫車開槍「丟包路邊等死」

低估川普票源成長　美總統大選民調再一次看走眼

日男赴泰國遭同鄉綁架「逼吃屎」！　3男涉案被逮

飛機引擎突噴火！乘客怕爆狂尖叫　自己開門「跳機逃生」

紡織廠老董重金捐200多輛救災車　跨海送往烏克蘭前線救大兵

賀錦麗慘敗問題出在哪？　CNN揭2大原因「都和拜登有關」

川普重返白宮主張加徵關稅　2任期政策走向一文掌握

雙11開搶！「日本、越南機票買1送1」8888元　機加酒11111元起

威能帝意外沒打12強　本季投球局數是關鍵

總預算明付委！三黨代表簽字獨缺麥玉珍　不簽名理由曝光

簡舒培PO裁定書！民眾黨：違反偵查不公開　把聲請扣押理由當裁定收賄

麻古茶坊、迷客夏都有！「8大手搖飲買1送1」外送限定喝

信義區養生膳食店遭爆「洗衣袋煮中藥滷包」　衛生局稽查揪3缺失

千萬勞工注意！勞工職業災害保險費率調整　明年適用

陸委會：川普若對陸加60%關稅　台商恐進一步移出

在野黨不再以法律案要預算？　柯建銘：有共識就解決「不需叫他們發誓」

先探／黃金、比特幣領銜創新高

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

國際熱門新聞

北韓士兵沉迷A片　赴俄作戰狂看

賀錦麗敗選　「裴洛西快哭了」失落1幕曝

賀錦麗慘輸川普　旅美學者點出致命關鍵

川普再入主白宮！首位被告勝選的總統

川普當選全家合照曝「馬斯克也參一腳」　準第一夫人卻不見了

川普承諾當選做7件事　對中國課60％關稅恐推升通膨

川普當選美股暴漲1508點！　台積電ADR跌逾1％

專家：經濟、移民政策賀錦麗全錯

法國神祕客賭川普勝選　大賺15.6億

跳傘教練慘死！傘沒開「83F高墜崖重摔」

印尼大規模火山爆發！日氣象廳憂「海嘯襲沖繩」

川普勝選　財經網美分析「民主黨3大敗因」

川普勝選！學者：美國人寧選不笨的壞蛋

川普被判34重罪「照贏賀錦麗」！3原因曝

更多熱門

相關新聞

運鈔車路上門突打開　730萬現金離奇消失

運鈔車路上門突打開　730萬現金離奇消失

馬來西亞一輛運鈔車6日在吉隆坡運送鈔票時，車門突然在途中被打開，導致一袋內含約100萬令吉（約新台幣730萬元）的袋子離奇失蹤，引發警方調查。

「彈跳豬」預測成功！川普真的當選總統

「彈跳豬」預測成功！川普真的當選總統

裸男「全身沾滿屎」炸穿網咖天花板！

裸男「全身沾滿屎」炸穿網咖天花板！

護士手滑！針頭掉進人妻陰道18年

護士手滑！針頭掉進人妻陰道18年

印尼佛羅雷斯島火山持續噴發　擬撤離1.6萬人

印尼佛羅雷斯島火山持續噴發　擬撤離1.6萬人

關鍵字：

印尼東南亞要聞Trigana AirSentani Airport引擎著火

讀者迴響

熱門新聞

「財政部1畫面」他怒：難怪4人狂中獎！PTT嗆裝死

快訊／銀杏升格為強颱！最新路徑曝　雨彈今晚開轟北東

抓到了！徐巧芯公佈「陳玉珍牙斷」照片　直指兇手就是她

即／男團選秀藝人性侵12歲少女！火速關IG避風頭

處男被「女上司性侵」：第一次被大齡女子奪走

YTR晨晨突收道歉私訊：蠻驚訝！　「離開賤葆后宮」心聲全說了

布丁三姊弟崩壞！　親戚房東：愛心布丁也是騙的

男藝人「西門町性侵少女」10分鐘　對話曝光

董座花千萬養小三　生2孩竟不是他的

爽用到明年5月！「LINE免費貼圖」5款可愛快載

王定宇燒劉德華慘了　葛斯齊握「退選級爆料」

即／01:19台灣東部海域規模5.5地震　最大震度4級

雲端發票重複中獎爭議　網見1點傻點

羊肉遭爆有蛆不告了！老闆被勸4字願讓步

「八字眉」超萌牛頭㹴遭遺棄山區　慘被車撞癱！無助坐橋頭哭嚎

更多

最夯影音

更多

女求外送員「借100吃早餐」　女店員：她不要餐點只要錢

陳玉珍「被壓桌上」畫面曝　財劃法3分鐘被送出委員會

布丁三姊弟疑欠債跑路搬家　屋主控一家都騙人：惡鄰居

《財劃法》3分鐘被送出委員會　陳玉珍被壓桌暴打

流浪狗爬上金字塔頂端　悠哉追鳥玩耍畫面爆紅

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面