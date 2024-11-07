飛機引擎突噴火！乘客怕爆狂尖叫　自己開門「跳機逃生」

▲印尼特里加納航空的飛機5日在仙谷國際機場著火，機上乘客驚慌跳機逃生，下同。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

印尼特里加納航空（Trigana Air）一架波音737-500在仙谷國際機場（Sentani Airport）著火，嚇得機上乘客驚慌「跳機逃生」，其中有4人受傷。目前，當局正在調查這架班機失火的原因。

據《太陽報》報導，11月5日，就在這架準備飛往瓦梅納（Wamena）的航班即將起飛之際，一名乘客突然發現引擎噴出陣陣橘紅火焰，於是他恐慌地打開緊急出口，尖叫提醒其他乘客趕快逃命。

Incident Report: Trigana IL273 Uncommanded Evacuation!!



Date: 5 Nov 2024



Location: Jayapura Sentani Airport, Indonesia



Aircraft: Boeing 737-500



What Actually Happened?



Trigana Air flight IL273 was preparing for a routine Jayapura-Wamena flight when a minor tailpipe… pic.twitter.com/r6fpQ9GcRG — Save The Aviation (@SaveTheAviation) November 6, 2024

這一舉動引發機內混亂，乘客紛紛湧向緊急出口，部分人甚至直接跳下機。現場畫面顯示，數十名驚恐的乘客透過逃生梯逃生後，站在停機坪上聚集等待救援，但自行開門的乘客則站在機翼上苦等。報導稱，有4名乘客在匆忙下機的過程中意外受傷。

機場安全主管瓦吉迪（Iptu Wajedi）表示，飛機的廢氣有時會引發火焰，但這一幕卻讓機上的乘客感到不安。據悉，這架航班上的121名乘客都已安全撤離，但相關航班在經歷飛機起火、乘客發現引擎異常並自行開啟緊急出口後，已被取消飛行。

這起意外還導致另2架航班延誤起飛。目前，受傷的乘客已接受治療，而飛機起火的原因仍有待國家運輸安全委員會展開進一步調查後才可被確定。