女童「機上熱痙攣」醫師團秒出手！抵台1幕超感人：沒人站起來

▲有小朋友在機上突發熱痙攣。（圖／原PO授權引用）

記者鄺郁庭／綜合報導

長榮航空4日有一班BR159班機，從南韓仁川國際機場飛往桃園國際機場，沒想到有小女孩在航程中發生高燒痙攣的狀況。由於機上剛好有多名醫師赴南韓參加醫學會返國，紛紛起身協助。更感人的是，班機抵台時，儘管空橋都接好了，卻沒有人搶著站起來下飛機，優先想讓小女孩送醫，話題引發熱論。

一名髮型師在Threads分享事情經過，當時他吃完飛機餐在休息，過沒多久，機艙的燈突然全開，然後就聽到廣播表示有乘客需要緊急救助，詢問機上是否有醫師能協助。接著就有至少4個醫師陸續包圍，畫面讓他直呼，「到底上輩子要拯救多少顆地球，才有辦法在飛機上遇到醫師旅行團？我看各科都湊齊了吧！」

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原PO就說，需要協助的是一個小小朋友，發生高燒痙攣的狀況，「聽到是高燒痙攣，降落前空乘跟醫生們都有一直在旁邊照顧。」讓他最感動的是，當飛機落地並架好空橋後，機上沒有一名乘客起身拿行李搶下機，「全部人都在等待醫護人員帶著小妹妹下去急救。」整個過程中，能感覺到長榮的專業和醫生旅行團的救人心切，「世界還是充滿愛的，對吧！」

看到貼文後，網友們紛紛感動大讚，「沒有乘客站起來這點好棒喔」、「真的很感人，我男朋友也是醫師，但他曾經說過，在非上班時段提供醫療行為其實對醫師本身是有風險的一件事情」、「靠橋後沒有人站起來簡直奇蹟太感人了」、「我也是同班飛機，下飛機警示燈響起真的大家都乖乖坐著，萬分感動」、「這世界破破爛爛，總有人們修修補補。」

值得注意的是，就有該航班商務艙組員現身，「感謝降落後直到學姐廣播，經濟艙的旅客都沒有人站起來，很難得同時有那麼多醫生（後來也有藥師出現）。」還有醫師透露，「這周末剛好在韓國有醫學會，台灣醫師團有滿多人一起搭這班飛機回台灣（粗略估計含小弟在內機上應該有十幾位醫師）。」

小女孩的媽媽也現身，很感謝BR159的全機組人員及全機乘客，文中指出，女兒上機前都很正常，起飛後她才發現孩子呼吸加速、病懨懨的，一量竟然發燒了，但退燒藥在托運行李中，只能先用空服員提供的冰袋冰敷物理退燒。

沒想到下機前1小時，女兒突然出現熱痙攣症狀，「我們是第一次遇到，所以真的很害怕，加上女兒有先天疾病。」幸好有醫師、空服員及班機上所有乘客的幫助和配合，女兒在急診一整晚後，已出院返家觀察，「我很幸運存在那麼有愛的世界」。

※本文獲原PO授權引用。