　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女童「機上熱痙攣」醫師團秒出手！抵台1幕超感人：沒人站起來

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲有小朋友在機上突發熱痙攣。（圖／原PO授權引用）

記者鄺郁庭／綜合報導

長榮航空4日有一班BR159班機，從南韓仁川國際機場飛往桃園國際機場，沒想到有小女孩在航程中發生高燒痙攣的狀況。由於機上剛好有多名醫師赴南韓參加醫學會返國，紛紛起身協助。更感人的是，班機抵台時，儘管空橋都接好了，卻沒有人搶著站起來下飛機，優先想讓小女孩送醫，話題引發熱論。

一名髮型師在Threads分享事情經過，當時他吃完飛機餐在休息，過沒多久，機艙的燈突然全開，然後就聽到廣播表示有乘客需要緊急救助，詢問機上是否有醫師能協助。接著就有至少4個醫師陸續包圍，畫面讓他直呼，「到底上輩子要拯救多少顆地球，才有辦法在飛機上遇到醫師旅行團？我看各科都湊齊了吧！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO就說，需要協助的是一個小小朋友，發生高燒痙攣的狀況，「聽到是高燒痙攣，降落前空乘跟醫生們都有一直在旁邊照顧。」讓他最感動的是，當飛機落地並架好空橋後，機上沒有一名乘客起身拿行李搶下機，「全部人都在等待醫護人員帶著小妹妹下去急救。」整個過程中，能感覺到長榮的專業和醫生旅行團的救人心切，「世界還是充滿愛的，對吧！」

看到貼文後，網友們紛紛感動大讚，「沒有乘客站起來這點好棒喔」、「真的很感人，我男朋友也是醫師，但他曾經說過，在非上班時段提供醫療行為其實對醫師本身是有風險的一件事情」、「靠橋後沒有人站起來簡直奇蹟太感人了」、「我也是同班飛機，下飛機警示燈響起真的大家都乖乖坐著，萬分感動」、「這世界破破爛爛，總有人們修修補補。」

值得注意的是，就有該航班商務艙組員現身，「感謝降落後直到學姐廣播，經濟艙的旅客都沒有人站起來，很難得同時有那麼多醫生（後來也有藥師出現）。」還有醫師透露，「這周末剛好在韓國有醫學會，台灣醫師團有滿多人一起搭這班飛機回台灣（粗略估計含小弟在內機上應該有十幾位醫師）。」

小女孩的媽媽也現身，很感謝BR159的全機組人員及全機乘客，文中指出，女兒上機前都很正常，起飛後她才發現孩子呼吸加速、病懨懨的，一量竟然發燒了，但退燒藥在托運行李中，只能先用空服員提供的冰袋冰敷物理退燒。

沒想到下機前1小時，女兒突然出現熱痙攣症狀，「我們是第一次遇到，所以真的很害怕，加上女兒有先天疾病。」幸好有醫師、空服員及班機上所有乘客的幫助和配合，女兒在急診一整晚後，已出院返家觀察，「我很幸運存在那麼有愛的世界」。

※本文獲原PO授權引用。

由 @sogawa.ishiho 發佈
在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／川普當選！　美道瓊期飆漲
川普再當選美國總統！地產大亨驚世一生　重返白宮榮耀之位
川普勝選！會計師：台積電在美設廠也沒用　供應鏈迎3轉變
賀錦麗敗選頹勢已定！　2016、2024「兩大巧合」
快訊／川普確定當選美國總統！
賀錦麗「數百名支持者」提前離席！　現場氣氛凝重
徐若瑄甲狀腺癌「2大警訊」曝　醫：初期幾乎無症狀
布丁三姊弟么弟淪詐團車手　判決曝光
快訊／賀錦麗「取消所有公開行程」！　今晚確定不對外發言

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣之光！15mins沖6杯好喝咖啡　張維欣奪2024世界虹吸賽冠軍

頭皮發麻！彰化農田驚見爆量超巨蚯蚓　農民憂是地震前兆

女童「機上熱痙攣」醫師團秒出手！抵台1幕超感人：沒人站起來

「新北2惡師」被控縱放　教育局：依規定嚴懲、絕無包庇

台灣死刑「合憲」　德國學者許迺曼：這不是民主法治國該有的判決

快訊／12:53花蓮近海規模3.9地震　「4縣市有感」最大震度2級

情侶「早上晚上都要做1事」　他爆反感！全場吵翻：渾身不對勁

太寫實！YT影片「工程師猴子的一生」爆紅　一票人看哭：後勁好強

私校法擬放寬企業抵稅額度　教團憂「逃稅」：助長財團獵校

「數94、國95」小一成績出爐　媽傻見班上倒數：心涼一半

林依晨「想做嗎」浴室激戰言承旭　《同棲散策》大尺度預告曝光！

最火《來自地獄的法官》、《正年》都在這！　Disney+掌握夯片《排球少年!!》超熱血

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

你吃的魚油夠安心嗎？除了Omega-3含量和濃度　還要注意「新鮮度」

爸自願哄小孩卻先睡死！　妻開門見兒在講話哄爸睡

10級強風來了　銀杏估今轉中颱變天時間曝

金鍾國「不知電腦怎開機」嚇壞希澈　龜速打字..嫌鍵盤：看不清楚！

惡劣！台74線黑車擋救護車　「2分鐘踩27次煞車」畫面曝

宋智孝明目張膽偷飯吃..金珉周衝擊　哈哈主動分享..他一夾秒吼：你在幹什麼！

只差1公尺！回家遇公車撞騎樓　男一秒跳開逃命驚險畫面曝光

台灣之光！15mins沖6杯好喝咖啡　張維欣奪2024世界虹吸賽冠軍

頭皮發麻！彰化農田驚見爆量超巨蚯蚓　農民憂是地震前兆

女童「機上熱痙攣」醫師團秒出手！抵台1幕超感人：沒人站起來

「新北2惡師」被控縱放　教育局：依規定嚴懲、絕無包庇

台灣死刑「合憲」　德國學者許迺曼：這不是民主法治國該有的判決

快訊／12:53花蓮近海規模3.9地震　「4縣市有感」最大震度2級

情侶「早上晚上都要做1事」　他爆反感！全場吵翻：渾身不對勁

太寫實！YT影片「工程師猴子的一生」爆紅　一票人看哭：後勁好強

私校法擬放寬企業抵稅額度　教團憂「逃稅」：助長財團獵校

「數94、國95」小一成績出爐　媽傻見班上倒數：心涼一半

釣鱷魚！搭船探險湄公河上秘境餐廳　還有「站立的魚」是必點招牌

「車追」民眾進社區還嗆：臭俗仔！新北里長澄清：對方斷章取義

川普當選！日股收漲千點　美道瓊期飆700點

內湖實驗機構16歲女墜樓！搶救一夜仍不治　父母悲痛抵殯儀館相驗

快訊／台鹽綠能前副總經理涉光電弊案！法官裁定羈押禁見

川普再當選美國總統！地產大亨驚世一生　重返白宮榮耀之位

不斷更新／川普當選美國總統　即將發表勝選感言

藍綠修財劃法肉搏戰　朱立倫：很多綠委私下跟我透露他們也想修

美國「最神秘族群」罕見動員挺川！　賓州投票所驚見馬車

蔡其昌預測韓國對中華隊先發：一定是郭彬！　

生活熱門新聞

銀杏將轉西！　最新各國路徑一致了

客人嗆要告就快　王家燻羊肉5聲明回應

出軌「美女營養師」10年　網紅醫竟與妻家爭產

銀杏最新路徑出爐！暴風圈最近台時間點曝　專家：逼近海警發布線

凌晨02:08地牛翻身！「規模4.6」最大震度3級

求鎖後照鏡被拒！Gogoro騎士怒給宏佳騰1星

快訊／今晨16.2℃「4縣市大雨」　銀杏下最多時間曝

YTR金針菇來台10年「被一票棄坑」！

苦盡甘來！11月運勢逆襲TOP3生肖

女友爸房產很多卻開「10年破車」　他疑惑：真是有錢人？網揭真相

58歲女黃斑部退化快瞎掉　醫師揪元兇

劈腿網紅醫「正宮最後一晚」竟是小三日　深情形象被打臉

銀杏颱風周四、周五最靠近「2地恐有豪雨」　低溫跌到17度

銀杏颱風一路向西狂甩雨彈　周五起「3地下最大」

更多熱門

相關新聞

問為何叫學校護士「阿姨」？答案曝2派吵翻

問為何叫學校護士「阿姨」？答案曝2派吵翻

近日網路流傳一道小學奇葩生活考試問題引發討論，內容是為什麼要稱學校的護士叫「阿姨」，學生原本回答「不知道對方名字」被圈起來，後來改成「拉近彼此的關係」，老師才打勾。網友看了紛紛直呼，「我不覺得小孩會存著要跟護士拉近關係的念頭」、「題目有夠爛，根本沒所謂的標準答案」。

連鎖早餐店「單點漢堡105元」他傻眼

連鎖早餐店「單點漢堡105元」他傻眼

高鐵乘客癲癇發作「10幾人往前衝」！她目睹全程感動

高鐵乘客癲癇發作「10幾人往前衝」！她目睹全程感動

海運市場展望佳　貨櫃三雄股價連袂勁揚

海運市場展望佳　貨櫃三雄股價連袂勁揚

交友APP被回覆3字↓傻了　網秒嘆：南寮漁港

交友APP被回覆3字↓傻了　網秒嘆：南寮漁港

關鍵字：

長榮飛機班機航班熱痙攣高燒發燒醫師空服員乘客Threads

讀者迴響

熱門新聞

直擊／《財劃法》三分鐘送出委員會　陳玉珍被追罵壓桌爆衝突

銀杏將轉西！　最新各國路徑一致了

快訊／徐若瑄罹癌首發聲！公開最新近照

更新／川普當選美國總統

客人嗆要告就快　王家燻羊肉5聲明回應

快訊／賀錦麗「取消所有公開行程」！　今晚確定不對外發言

阮經天戀愛了「美女女友正面曝光」！帶回家爆同居

出軌「美女營養師」10年　網紅醫竟與妻家爭產

布丁三姊弟么弟爆染毒、淪詐團車手

徐若瑄驚爆剛離婚又罹甲狀腺癌

曾21天床戰122名大學生！英AV女優要幫高中生「轉大人」家長氣炸

布丁三姊弟火速搬家！門前堆滿司法郵件與撕碎本票

即／藍州票倉來了！　賀錦麗216：193急追

快訊／3分鐘速審《財劃法》　陳玉珍牙齒被打斷

銀杏最新路徑出爐！暴風圈最近台時間點曝　專家：逼近海警發布線

更多

最夯影音

更多

林依晨「想做嗎」浴室激戰言承旭　《同棲散策》大尺度預告曝光！

最火《來自地獄的法官》、《正年》都在這！　Disney+掌握夯片《排球少年!!》超熱血

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

你吃的魚油夠安心嗎？除了Omega-3含量和濃度　還要注意「新鮮度」

爸自願哄小孩卻先睡死！　妻開門見兒在講話哄爸睡

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面