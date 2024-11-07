總預算解套！禁伐補償追加預算發6萬　健保點值明年6月達標0.95元

▲國民黨團傅崐萁、林思銘、王鴻薇赴行政院協商總預算後離開。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

114年度總預算案卡關逾一個半月，今（7日）終於畫下句點。在行政院長卓榮泰與朝野黨團代表協商後，做出三點決議共識，對於禁伐補償每公頃6萬，行政院同意在明年追加預算的時候編列完成，以後逐年都在年度預算中直接編列；健保點值部分，有共識在明年6月30日達成給付0.95元目標。至於公糧收購部分，則要求農業部在12月31日前提出完整方案。

傅崐萁表示，今天的三個案子經過朝野一致討論後，已經達成相關決議。第一，對於禁伐補償每公頃6萬，行政院同意在明年追加預算的時候編列完成，以後逐年都在年度預算中直接編列，依照立法院通過的法律案執行。健保點值部分，達成共識明年6月30日給付0.95元。

傅崐萁說，公糧收購部分，因為農業部長非常不負責，對於整個事件到現在沒有提出任何方案，每公斤增加5塊錢一年大概增加20幾億，「但農業部不思解決問題之道，不斷扣在野黨帽子說要91億，完全是胡扯」，今天非常生氣，鄭重警告不適任的農業部長，要他把確切事情跟行政院反映。

傅崐萁指出，院長也希望能了解真實情況，在12月31日前，提出一個完整的方案，並符合立法院今年7月所做出的「每公斤增加5塊錢」的主決議，由行政院提出方案。

傅崐萁說，今天整個溝通過程中，原民會、衛福部都有高度要尊重立法院決議的誠意，但是農業罔顧這麼多農民權益，還在推託。他提到，民國100年到現在都沒有調漲的公糧收購價格，13年來基本工資從1萬8變成2萬8，但是公糧收購沒有增加一毛錢，行政院長薪資調了5次，但是公糧收購的預算都沒有增加。

傅崐萁直言，今天是很務實反映農民成本在增加，但是公糧收購價格一直沒有提升，「今天為農民請命，但是農業部完全沒有準備，所以在這裡希望12月31日能提出一個符合立法院主決議的方案」。

傅崐萁說，整體來說，今天在行政院對這三個立法院通過的法案與決議，討論過程非常融洽，卓榮泰院長也展現出高度誠意，整個總預算經過6、7個禮拜的討論，今天總算正式簽署會議決議，很高興今天有這樣善意的結果。

傅崐萁喊話，希望朝野之間的溝通能更加順暢，畢竟家和萬事興，很希望國家未來的走向能朝野互相尊重，所有的施政相信未來會更加順暢。

▲總預算達成協議。（圖／記者皮心瑀翻攝）