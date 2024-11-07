籲促修財劃法　國民黨嗆賴清德：別當巨嬰犧牲地方權益

▲財委會召委陳玉珍主持會議，蔡易餘企圖衝撞與陳永康、鄭正鈐發生嚴重推擠。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院財政委員會6日在國民黨、民眾黨聯手下，用3分鐘的時間完成審查財政收支劃分法修正案，國民黨今（7日）表示，地方財政困難已迫在眉睫，財政收支劃分法的修法勢在必行「請賴清德不要再當巨嬰」，拖延修正財劃法，只會犧牲地方權益。

國民黨指出，面對縣市資源分配不公的現實，民進黨卻反覆拖延、阻撓修法，以黨派利益凌駕民生需求。這樣的拖延戰術不僅影響全國各地的發展，還讓地方基層民眾的權益一再受損。

國民黨接著以台中市、嘉義縣、宜蘭縣、南投縣等地方財政狀況為例指出，台中市每年光是軌道建設就需要近2000億元，卻無法獲得足夠的財政支援，修法若能通過，將為地方財政減輕重擔，讓台中更有能力推動必要的建設；嘉義縣的年度預算有332億元，但其中自有財源僅占38億元，無法支付基本的人事開支。財劃法修法可以讓嘉義有更多自主財源，不再需要仰賴中央，實現真正的地方自治。

宜蘭縣的部分，宜蘭縣收入大多來自農業，財源有限，急需中央支持以推動高鐵延伸、鐵路高架化等重大基礎建設。呼籲中央支持修法，讓宜蘭能夠獲得更多資源進行長期發展；南投自有財源不足，依賴中央的統籌稅款補助，但長期的建設與規劃經常因資金不足而受阻。南投大多為山區，沒有鐵路、高鐵等交通設施，迫切需要中央的更多關注與資源支持。

國民黨指出，如今民進黨針對財劃法修法卻高調要求「凝聚共識」，這是真心支持修法還是另一場拖延大賽？過去一黨獨大的民進黨，推動法案從未有任何猶豫，現在卻在財劃法面前裹足不前。

國民黨呼籲賴清德，應該履行自己曾經的承諾，儘速推動財劃法修法，捍衛民意，還權於民，而不是隱身政治算計背後。

