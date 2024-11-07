印尼大規模火山爆發！日氣象廳憂「海嘯襲沖繩」　曝最可能時間點

記者王佩翊／編譯

印尼東努沙登加拉省「勒沃托比火山」在台灣時間7日上午11點半左右發生大規模噴發，並伴隨數起地震。日本氣象廳正在嚴密調查這次的火山爆發是否會引發海嘯。氣象廳指出，如果真的發生海嘯，初步預估最快可能會在日本時間7日下午3時半（台灣時間下午2時半）左右抵達沖繩縣沿岸。

AVISO ????

Nueva erupción del #Volcán #Lewotobi (Laki-laki) en la Isla de Flores, #Indonesia ????????

Hoy jueves 7 de noviembre a las 10:48 hora local. Columna de emisión a 5 km de altura. Noticia en desarrollo

Vía @Erickblank pic.twitter.com/elRLuFiHJl — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) November 7, 2024

根據《日本放送協會》報導，氣象廳表示，大範圍的火山爆發會造成空氣膨脹，引起氣壓變化，進而導致海嘯，因此目前氣象廳已在持續確認是否會有海嘯發生。

如果確認這次的印尼火山爆發會發生海嘯，並且波及日本，初步預估最快在日本時間7日下午3時半（台灣時間下午2時半）左右就會抵達沖繩縣沿岸。

不過氣象廳也強調，這只是基於「假設真的發生海嘯」的情況下進行的預測，呼籲民眾持續關注後續發布的相關消息，保持警惕。

根據美國史密森尼自然史博物館的全球火山研究網站，印尼的「勒沃托比火山」位於佛羅勒斯島東部，海拔高度約1700公尺，由2個山峰構成，其中的「勒沃托比·拉基拉基山」自10月30日以來，火山運動逐漸活躍，11月更發生大規模噴發，造成人員傷亡。

「勒沃托比·拉基拉基山」11月3日開始噴發，印尼災害管理機構表示，至今已造成9人死亡，超過60人因吸入火山氣體受傷送醫。值得注意的是，火山周邊地區人口密集，有超過1萬名居民，直至6日已有超過4000人緊急撤離至安全地區。勒沃托比火山1月也曾發生噴發，當時有約6500名居民被迫撤離。