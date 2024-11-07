　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普當選總統　尹錫悅、石破茂通話祝賀：「讓美國再次偉大！」

▲▼美國總統當選人川普、南韓總統尹錫悅7日上午進行通話。（圖／達志影像／美聯社，大韓民國總統辦公室）

▲美國總統當選人川普、南韓總統尹錫悅7日上午進行通話。（圖／達志影像／美聯社，大韓民國總統辦公室）

記者羅翊宬／綜合外電報導

共和黨候選人川普在2024美國總統大選中勝選，其重返白宮後的外交政策受到南韓、日本等東北亞國家矚目。對此，川普今（7）日上午先後與南韓總統尹錫悅、日本首相石破茂進行通話。尹錫悅、石破茂皆對川普的勝選表達祝賀，並表示將儘早安排與川普的會面。

根據《韓聯社》，南韓總統辦公室國家安保室第1次長金泰孝7日上午在首爾市龍山區召開例行簡報會議時，透露尹錫悅已經於上午7時59分（台灣時間上午6時59分）與美國總統當選人川普進行約12分鐘的通話，雙方均對早日安排會面達成共識，並分享對於美日韓同盟、北韓向俄派兵、俄烏戰爭等議題看法。

尹錫悅表示，「過去以來，美日韓合作關係變得更加穩固。大衛營會談時之所以能夠成功構築美日韓三國合作體系，也取決於川普總統在第一任時所奠下的功勞。期盼未來韓美同盟能夠在國防安全、經濟等所有領域再度延續緊密的合作。」

對此，川普則回應道，「期盼未來美韓兩國能夠延續合作關係，我已有所聽聞尹錫悅總統的領導能力」；同時，川普也在通話中特別向尹錫悅提到，認為南韓在軍艦等造船業上聞名世界，而美國造船業如今在出口、維修、整頓等領域需要南韓的協助與合作。

尹錫悅在通話中再度恭賀川普勝選，並提到「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）的標語。對此，川普則表示「期盼能儘早與尹錫悅總統會晤」，雙方將安排幕僚敲定會晤時間、地點等細項。另外，川普與尹錫悅在通話中對於北韓（朝鮮）的核武能力、試射洲際彈道飛彈與其他導彈、空飄穢物氣球等一連串舉動表達擔憂。

▲▼石破茂28日下午針對眾議院選情召開記者會，表示將誠摯反省、推動黨內政治改革。（圖／路透）

▲石破茂28日下午針對眾議院選情召開記者會，表示將誠摯反省、推動黨內政治改革。（圖／路透）

根據《日本放送協會》、《讀賣新聞》，石破茂與川普則是在7日上午9時30分（台灣時間8時30分）進行約約5分鐘的通話，雙方同樣表示應儘速敲定會晤的時間、地點，將美日同盟提升至新的高度。

石破茂在通話中慶祝川普當選，「誠心祝賀您勝選！『讓美國再次偉大』的訴求，獲得許多美國民眾的贊同，對此我感到相當敬佩」。石破茂向現場記者透露，「雖然此次是我與川普總統首度通話，但我感覺到他非常友好，沒有絲毫的掩飾，能夠直接向對方傳達內心所想。」

另外，現場有記者對於川普未來一旦上任後，可能會要求日本提升防衛費用一事感到擔憂。對此，石破茂強調，「不僅是金錢方面，在軍事裝備和運用上的各種觀點，對於如何強化日美同盟合作，期盼能夠進行討論。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
LIVE／高雄惡火4死1命危！鐵窗堵生路　選秀藝人性侵少女
辱吳宗憲「吃X」！館長賠80萬確定外　登判決書道歉遭發回
飯局妹當董座小三！生2孩讀名校　豪撒千萬才知「都不是他的」
猥褻犯來台後消失！　教育部下通令：各縣市清查美語補習班
快訊／習近平致電川普！　內容曝光
快訊／再奪1命！已釀4死　妻仍命危
川普當選！神祕客「大賺15.6億」　創平台史上新高
獨／命危女是媽祖信徒　曾勸阻亂丟垃圾遭拽下車摔斷腿

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美科技業大咖賀川普當選！　貝佐斯、祖克柏、庫克紛發文

川普重回白宮！梅蘭妮雅首發文　承諾「捍衛共和國的核心」

川普回鍋當總統4官司解套　任內無坐牢疑慮

賀錦麗哪裡出問題？　專家：經濟、移民政策步步錯

川普當選美國總統　聯合國準備面臨更多動盪

賀錦麗敗選！全美各州表現比上屆拜登差　CNN主播一看大驚

川普當選總統　尹錫悅、石破茂通話祝賀：「讓美國再次偉大！」

川普205cm帥兒8年前超萌「稚嫩模樣」曝！2次勝選舞台變化超驚人

2度命中！美牧師預言「川普遇刺又勝選」　但有1可怕後果

川普當選！法神祕客賭贏「大賺15.6億」　創Polymarket獲利榜首

女求外送員「借100吃早餐」　女店員：她不要餐點只要錢

陳玉珍「被壓桌上」畫面曝　財劃法3分鐘被送出委員會

《財劃法》3分鐘被送出委員會　陳玉珍被壓桌暴打

布丁三姊弟疑欠債跑路搬家　屋主控一家都騙人：惡鄰居

戰友還原吳忠達陣亡經過　哽咽曝他傷勢：腰部炸傷

流浪狗爬上金字塔頂端　悠哉追鳥玩耍畫面爆紅

門前堆滿司法郵件+撕碎本票！布丁三姊弟火速搬家　屋主開心說話了

徐若瑄罹癌發聲：我現在很好　術後失聲3個月「無法進行演出」

張書豪曝歐陽妮妮第一眼「很有城府」　求生欲上線急解釋...希望孩子像她！

洗律師袍會把勝率洗掉？　她喊：迷信！不洗很髒欸

美科技業大咖賀川普當選！　貝佐斯、祖克柏、庫克紛發文

川普重回白宮！梅蘭妮雅首發文　承諾「捍衛共和國的核心」

川普回鍋當總統4官司解套　任內無坐牢疑慮

賀錦麗哪裡出問題？　專家：經濟、移民政策步步錯

川普當選美國總統　聯合國準備面臨更多動盪

賀錦麗敗選！全美各州表現比上屆拜登差　CNN主播一看大驚

川普當選總統　尹錫悅、石破茂通話祝賀：「讓美國再次偉大！」

川普205cm帥兒8年前超萌「稚嫩模樣」曝！2次勝選舞台變化超驚人

2度命中！美牧師預言「川普遇刺又勝選」　但有1可怕後果

川普當選！法神祕客賭贏「大賺15.6億」　創Polymarket獲利榜首

仲介大老2.2億賣大安區豪宅　高虹安鄰居無貸款拿下

爆餡奶酥甜甜圈有夠厚實！還有酸甜蘋果粒版本　高雄甜點控大推

美科技業大咖賀川普當選！　貝佐斯、祖克柏、庫克紛發文

周杰倫變粥餅倫？超市「1食物」獲海外華人大讚：美國最好吃產品

李貞秀將成首位陸配立委？　陸委會：擔任公職不能有雙重國籍

川普重回白宮！梅蘭妮雅首發文　承諾「捍衛共和國的核心」

川普回鍋當總統4官司解套　任內無坐牢疑慮

黃偉哲為蚵農請命　希望中央加速通過復養補助

高雄富二代找律師組詐團！虛擬貨幣誘騙投資　洗錢單月金額破億

溜馬是塞爾提克奪冠最大阻礙　坦圖直言：他們很難應對

國際熱門新聞

賀錦麗承認敗選　「裴洛西快哭了」失落1幕曝

賀錦麗慘輸川普　旅美學者點出致命關鍵

川普再入主白宮！首位被告勝選的總統

川普承諾當選做7件事　對中國課60％關稅恐推升通膨

川普當選美股暴漲1508點！　台積電ADR跌逾1％

川普當選全家合照曝「馬斯克也參一腳」　準第一夫人卻不見了

川普勝選　財經網美分析「民主黨3大敗因」

川普勝選！學者：美國人寧選不笨的壞蛋

習近平致賀川普勝選　美前國安顧問：中俄知道如何玩弄他

賓州啓示錄：天佑美國人天天吃飽飽

法國神祕客賭川普勝選　大賺15.6億

同名亞洲象安樂死！　賀錦麗不祥之兆

賀錦麗發表演說承認敗選　承諾助川普和平轉移政權

狂人川普回鍋白宮創下歷史　個人傳奇經歷一次看

更多熱門

相關新聞

川普喊調高關稅恐加劇通膨　貨櫃三雄臉綠

川普喊調高關稅恐加劇通膨　貨櫃三雄臉綠

美國總統大選由共和黨川普勝出，重返白宮成為美國第47屆總統，他在選前說要加重關稅政策，恐會引發通膨加劇，全球主要航運股昨收跌，貨櫃三雄今（7）日股價表現疲弱，其中萬海（2615）盤中一度跌逾4％最多，長榮（2603）、陽明（2609）一度跌逾3％。

習近平致電賀川普當選：中美合則兩利

習近平致電賀川普當選：中美合則兩利

川普籲台國防預算達GDP10%　外長指美方理虧：兩百億軍購他們都還沒給

川普籲台國防預算達GDP10%　外長指美方理虧：兩百億軍購他們都還沒給

本月貴人現身！看圖選出你的幸運星

本月貴人現身！看圖選出你的幸運星

陸學者：川普恐將台灣作為遏制中國的籌碼

陸學者：川普恐將台灣作為遏制中國的籌碼

關鍵字：

美國總統2024美國總統大選北美要聞美選花絮川普共和黨南韓尹錫悅石破茂日本日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／男團選秀藝人性侵12歲少女！火速關IG避風頭

即／01:19台灣東部海域規模5.5地震　最大震度4級

王定宇燒劉德華慘了　葛斯齊握「退選級爆料」

羊肉遭爆有蛆不告了！老闆被勸4字願讓步

男藝人「西門町性侵少女」10分鐘　對話曝光

即／高雄民宅大火　屋主兒重傷、2死者身分待查

YTR晨晨突收道歉私訊：蠻驚訝！　「離開賤葆后宮」心聲全說了

雲端發票重複中獎爭議　網見1點傻點

爽用到明年5月！「LINE免費貼圖」5款可愛快載

即／地牛翻身！花東01:19發生有感地震

「八字眉」超萌牛頭㹴遭遺棄山區　慘被車撞癱！無助坐橋頭哭嚎

男女公園脫褲「忘情口愛」　活春宮畫面瘋傳！

布丁三姊弟崩壞！　親戚房東：愛心布丁也是騙的

處男被「女上司性侵」：第一次被大齡女子奪走

「性侵少女」男藝人現況曝光　西門町住處激情10分鐘

更多

最夯影音

更多

女求外送員「借100吃早餐」　女店員：她不要餐點只要錢

陳玉珍「被壓桌上」畫面曝　財劃法3分鐘被送出委員會

《財劃法》3分鐘被送出委員會　陳玉珍被壓桌暴打

布丁三姊弟疑欠債跑路搬家　屋主控一家都騙人：惡鄰居

戰友還原吳忠達陣亡經過　哽咽曝他傷勢：腰部炸傷

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面