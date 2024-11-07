川普當選總統　尹錫悅、石破茂通話祝賀：「讓美國再次偉大！」

▲美國總統當選人川普、南韓總統尹錫悅7日上午進行通話。（圖／達志影像／美聯社，大韓民國總統辦公室）

記者羅翊宬／綜合外電報導

共和黨候選人川普在2024美國總統大選中勝選，其重返白宮後的外交政策受到南韓、日本等東北亞國家矚目。對此，川普今（7）日上午先後與南韓總統尹錫悅、日本首相石破茂進行通話。尹錫悅、石破茂皆對川普的勝選表達祝賀，並表示將儘早安排與川普的會面。

根據《韓聯社》，南韓總統辦公室國家安保室第1次長金泰孝7日上午在首爾市龍山區召開例行簡報會議時，透露尹錫悅已經於上午7時59分（台灣時間上午6時59分）與美國總統當選人川普進行約12分鐘的通話，雙方均對早日安排會面達成共識，並分享對於美日韓同盟、北韓向俄派兵、俄烏戰爭等議題看法。

尹錫悅表示，「過去以來，美日韓合作關係變得更加穩固。大衛營會談時之所以能夠成功構築美日韓三國合作體系，也取決於川普總統在第一任時所奠下的功勞。期盼未來韓美同盟能夠在國防安全、經濟等所有領域再度延續緊密的合作。」

對此，川普則回應道，「期盼未來美韓兩國能夠延續合作關係，我已有所聽聞尹錫悅總統的領導能力」；同時，川普也在通話中特別向尹錫悅提到，認為南韓在軍艦等造船業上聞名世界，而美國造船業如今在出口、維修、整頓等領域需要南韓的協助與合作。

尹錫悅在通話中再度恭賀川普勝選，並提到「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）的標語。對此，川普則表示「期盼能儘早與尹錫悅總統會晤」，雙方將安排幕僚敲定會晤時間、地點等細項。另外，川普與尹錫悅在通話中對於北韓（朝鮮）的核武能力、試射洲際彈道飛彈與其他導彈、空飄穢物氣球等一連串舉動表達擔憂。

▲石破茂28日下午針對眾議院選情召開記者會，表示將誠摯反省、推動黨內政治改革。（圖／路透）

根據《日本放送協會》、《讀賣新聞》，石破茂與川普則是在7日上午9時30分（台灣時間8時30分）進行約約5分鐘的通話，雙方同樣表示應儘速敲定會晤的時間、地點，將美日同盟提升至新的高度。

石破茂在通話中慶祝川普當選，「誠心祝賀您勝選！『讓美國再次偉大』的訴求，獲得許多美國民眾的贊同，對此我感到相當敬佩」。石破茂向現場記者透露，「雖然此次是我與川普總統首度通話，但我感覺到他非常友好，沒有絲毫的掩飾，能夠直接向對方傳達內心所想。」

另外，現場有記者對於川普未來一旦上任後，可能會要求日本提升防衛費用一事感到擔憂。對此，石破茂強調，「不僅是金錢方面，在軍事裝備和運用上的各種觀點，對於如何強化日美同盟合作，期盼能夠進行討論。」